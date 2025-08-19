SinyallerBölümler
Trong Khoi Do

MK Trading

Trong Khoi Do
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 070
Kârla kapanan işlemler:
792 (74.01%)
Zararla kapanan işlemler:
278 (25.98%)
En iyi işlem:
702.90 USD
En kötü işlem:
-1 032.78 USD
Brüt kâr:
27 530.48 USD (229 667 pips)
Brüt zarar:
-20 662.11 USD (164 368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (375.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 189.97 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
43.62%
Maks. mevduat yükü:
4.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
143
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
445 (41.59%)
Satış işlemleri:
625 (58.41%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
6.42 USD
Ortalama kâr:
34.76 USD
Ortalama zarar:
-74.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-779.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 883.22 USD (8)
Aylık büyüme:
15.64%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
290.44 USD
Maksimum:
4 932.22 USD (18.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.79% (4 932.22 USD)
Varlığa göre:
5.42% (624.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-VIP 838
GBPUSD-VIP 85
GER40. 73
EURUSD-VIP 64
EURNZD-VIP 8
GBPAUD-VIP 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-VIP 6.3K
GBPUSD-VIP -433
GER40. 21
EURUSD-VIP 1K
EURNZD-VIP -31
GBPAUD-VIP 15
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-VIP 52K
GBPUSD-VIP -5K
GER40. 9.2K
EURUSD-VIP 9K
EURNZD-VIP -518
GBPAUD-VIP 220
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +702.90 USD
En kötü işlem: -1 033 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +375.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -779.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 11:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
