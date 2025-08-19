- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 056
Kârla kapanan işlemler:
692 (65.53%)
Zararla kapanan işlemler:
364 (34.47%)
En iyi işlem:
30.42 USD
En kötü işlem:
-10.65 USD
Brüt kâr:
824.25 USD (32 540 pips)
Brüt zarar:
-503.57 USD (44 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (3.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.23 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.34%
Maks. mevduat yükü:
9.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
196
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
5.30
Alış işlemleri:
553 (52.37%)
Satış işlemleri:
503 (47.63%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
-1.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-47.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.53 USD (11)
Aylık büyüme:
16.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.30 USD
Maksimum:
60.53 USD (3.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.73% (60.53 USD)
Varlığa göre:
12.46% (202.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1056
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.42 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +3.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 16
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
22%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
6
100%
1 056
65%
98%
1.63
0.30
USD
USD
12%
1:500