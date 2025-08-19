SinyallerBölümler
Mingze Yang

EURUSDGBP

Mingze Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
510
Kârla kapanan işlemler:
309 (60.58%)
Zararla kapanan işlemler:
201 (39.41%)
En iyi işlem:
15.38 USD
En kötü işlem:
-5.77 USD
Brüt kâr:
1 898.54 USD (193 803 pips)
Brüt zarar:
-991.38 USD (97 478 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (499.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
499.46 USD (53)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
98.29%
Maks. mevduat yükü:
6.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
127
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
282 (55.29%)
Satış işlemleri:
228 (44.71%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
6.14 USD
Ortalama zarar:
-4.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
63 (-334.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-334.92 USD (63)
Aylık büyüme:
40.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.99 USD
Maksimum:
334.92 USD (11.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.76% (267.34 USD)
Varlığa göre:
5.36% (118.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 260
EURUSD 250
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 342
EURUSD 565
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 36K
EURUSD 60K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.38 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 63
Maksimum ardışık kâr: +499.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -334.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
DIS-Real-01
0.00 × 6
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
LMAXMU-LIVE
0.00 × 34
RVForex-Demo
0.00 × 23
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
USGVU-Live-Europe
0.00 × 1
RVForex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 2
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 21:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 20:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 05:35
Share of trading days is too low
2025.08.19 05:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 03:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 03:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 03:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 03:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 03:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
