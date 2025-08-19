Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 2 Garnet-Server 0.00 × 1 MilliniumFortune-Live 0.00 × 2 AdmiralsSC-Live 0.00 × 2 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 4 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 6 Exness-MT5Real27 0.00 × 3 Opogroup-Server1 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 3 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 TengriSecurities-Server 0.00 × 2 CudraniaCapital-Real 0.00 × 4 EightcapGlobal-Live 0.00 × 8 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 EGMSecurities-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 7 OneRoyal-Server 0.00 × 3 SUSHIGlobalInvesting-Live 0.00 × 3 itexsys-Platform 0.00 × 6 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 6 LandFX-Live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 2 ForexTime-MT5 0.00 × 1 AtriaFinancial-Production 0.00 × 1 275 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya