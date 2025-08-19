- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
57 (78.08%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (21.92%)
En iyi işlem:
20.96 USD
En kötü işlem:
-49.14 USD
Brüt kâr:
274.69 USD (22 844 pips)
Brüt zarar:
-354.17 USD (28 836 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (21.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.03 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
43.16%
Maks. mevduat yükü:
11.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
32 (43.84%)
Satış işlemleri:
41 (56.16%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-1.09 USD
Ortalama kâr:
4.82 USD
Ortalama zarar:
-22.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-243.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-243.30 USD (7)
Aylık büyüme:
-8.33%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
165.51 USD
Maksimum:
243.30 USD (22.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.57% (243.30 USD)
Varlığa göre:
19.50% (209.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|AUDUSD
|9
|EURUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-14
|AUDUSD
|-93
|EURUSD
|11
|USDCAD
|7
|GBPUSD
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|AUDUSD
|-3K
|EURUSD
|478
|USDCAD
|339
|GBPUSD
|344
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.96 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +21.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -243.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
Come'on
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-8%
0
0
USD
USD
921
USD
USD
5
94%
73
78%
43%
0.77
-1.09
USD
USD
23%
1:500