SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ProEdge Markets
Miguel Neftaly Araujo Urbina

ProEdge Markets

Miguel Neftaly Araujo Urbina
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
56 (51.37%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (48.62%)
En iyi işlem:
5 833.50 USD
En kötü işlem:
-1 378.75 USD
Brüt kâr:
37 063.13 USD (19 684 pips)
Brüt zarar:
-18 608.73 USD (10 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (10 792.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 066.38 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
58.36%
Maks. mevduat yükü:
99.17%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
4.91
Alış işlemleri:
103 (94.50%)
Satış işlemleri:
6 (5.50%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
169.31 USD
Ortalama kâr:
661.84 USD
Ortalama zarar:
-351.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 740.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 740.87 USD (9)
Aylık büyüme:
14.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 624.48 USD
Maksimum:
3 762.36 USD (3.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.59% (3 586.60 USD)
Varlığa göre:
8.29% (7 987.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WS30 29
NDX 23
GDAXI 16
XTIUSD 9
EURUSD 7
NZDUSD 6
XAUUSD 5
GBPUSD 4
NVDA 4
SP500 2
USDJPY 2
USDCAD 1
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WS30 231
NDX 6.3K
GDAXI 3.3K
XTIUSD -737
EURUSD -1.2K
NZDUSD 11K
XAUUSD -220
GBPUSD 1.1K
NVDA -1.2K
SP500 -40
USDJPY 345
USDCAD -422
GBPJPY 233
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WS30 -28
NDX 4.6K
GDAXI 3.2K
XTIUSD -174
EURUSD -268
NZDUSD 1.4K
XAUUSD 702
GBPUSD 524
NVDA -765
SP500 29
USDJPY 221
USDCAD -110
GBPJPY 239
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 833.50 USD
En kötü işlem: -1 379 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +10 792.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 740.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 139
PrimeCodex-MT5
1.05 × 418
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.60 × 2419
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.58 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.20 × 35
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.53 × 298
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 16:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 16:25
Share of trading days is too low
2025.08.19 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 15:17
Share of trading days is too low
2025.08.19 15:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 14:17
Share of trading days is too low
2025.08.19 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 21:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 21:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 21:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ProEdge Markets
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
119K
USD
5
0%
109
51%
58%
1.99
169.31
USD
8%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.