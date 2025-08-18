- Büyüme
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
56 (51.37%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (48.62%)
En iyi işlem:
5 833.50 USD
En kötü işlem:
-1 378.75 USD
Brüt kâr:
37 063.13 USD (19 684 pips)
Brüt zarar:
-18 608.73 USD (10 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (10 792.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 066.38 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
58.36%
Maks. mevduat yükü:
99.17%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
4.91
Alış işlemleri:
103 (94.50%)
Satış işlemleri:
6 (5.50%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
169.31 USD
Ortalama kâr:
661.84 USD
Ortalama zarar:
-351.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 740.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 740.87 USD (9)
Aylık büyüme:
14.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 624.48 USD
Maksimum:
3 762.36 USD (3.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.59% (3 586.60 USD)
Varlığa göre:
8.29% (7 987.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WS30
|29
|NDX
|23
|GDAXI
|16
|XTIUSD
|9
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|6
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|4
|NVDA
|4
|SP500
|2
|USDJPY
|2
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WS30
|231
|NDX
|6.3K
|GDAXI
|3.3K
|XTIUSD
|-737
|EURUSD
|-1.2K
|NZDUSD
|11K
|XAUUSD
|-220
|GBPUSD
|1.1K
|NVDA
|-1.2K
|SP500
|-40
|USDJPY
|345
|USDCAD
|-422
|GBPJPY
|233
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WS30
|-28
|NDX
|4.6K
|GDAXI
|3.2K
|XTIUSD
|-174
|EURUSD
|-268
|NZDUSD
|1.4K
|XAUUSD
|702
|GBPUSD
|524
|NVDA
|-765
|SP500
|29
|USDJPY
|221
|USDCAD
|-110
|GBPJPY
|239
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 833.50 USD
En kötü işlem: -1 379 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +10 792.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 740.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 139
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 418
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.60 × 2419
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.58 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.20 × 35
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.53 × 298
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
119K
USD
USD
5
0%
109
51%
58%
1.99
169.31
USD
USD
8%
1:200