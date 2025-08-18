SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Rider
Denis Adha

Gold Rider

Denis Adha
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
XMGlobal-Real 43
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
40 (51.94%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (48.05%)
En iyi işlem:
11.36 USD
En kötü işlem:
-5.98 USD
Brüt kâr:
180.56 USD (18 116 pips)
Brüt zarar:
-187.98 USD (18 804 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (37.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.96 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
14.26%
Maks. mevduat yükü:
11.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
22 (28.57%)
Satış işlemleri:
55 (71.43%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.10 USD
Ortalama kâr:
4.51 USD
Ortalama zarar:
-5.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.28 USD (5)
Aylık büyüme:
-15.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.21 USD
Maksimum:
46.17 USD (26.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.91% (46.17 USD)
Varlığa göre:
5.58% (4.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 76
AUDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -7
AUDCAD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -692
AUDCAD 4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.36 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +37.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 43" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live20
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 7
XMGlobal-Real 38
1.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
test EA
İnceleme yok
2025.09.25 05:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 23:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 10:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 07:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Rider
Ayda 999 USD
-7%
0
0
USD
72
USD
6
100%
77
51%
14%
0.96
-0.10
USD
28%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.