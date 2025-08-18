- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
86 (69.35%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (30.65%)
En iyi işlem:
26.40 USD
En kötü işlem:
-55.98 USD
Brüt kâr:
382.29 USD (1 531 629 pips)
Brüt zarar:
-290.82 USD (17 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (65.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.44 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
29.00%
Maks. mevduat yükü:
8.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
56 (45.16%)
Satış işlemleri:
68 (54.84%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-7.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-39.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.16 USD (3)
Aylık büyüme:
1.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.95 USD
Maksimum:
101.16 USD (8.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.16% (101.16 USD)
Varlığa göre:
6.04% (90.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|88
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|2
|HK50
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|68
|XAUUSD
|41
|USDJPY
|-8
|HK50
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|1.3K
|XAUUSD
|4.2K
|USDJPY
|-58
|HK50
|90
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.40 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +65.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
Alpari-MT5
|0.58 × 26
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tickmill-Live
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 576
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
ICMarkets-MT5
|1.72 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.90 × 9511
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3442
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1920
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
VantageFX-Live
|5.08 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
8
0%
124
69%
29%
1.31
0.74
USD
USD
6%
1:200