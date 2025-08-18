SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CONTA PREVIDENCIARIA
Claudeir Fernandes De Souza

CONTA PREVIDENCIARIA

Claudeir Fernandes De Souza
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
86 (69.35%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (30.65%)
En iyi işlem:
26.40 USD
En kötü işlem:
-55.98 USD
Brüt kâr:
382.29 USD (1 531 629 pips)
Brüt zarar:
-290.82 USD (17 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (65.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.44 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
29.00%
Maks. mevduat yükü:
8.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
56 (45.16%)
Satış işlemleri:
68 (54.84%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-7.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-39.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.16 USD (3)
Aylık büyüme:
1.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.95 USD
Maksimum:
101.16 USD (8.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.16% (101.16 USD)
Varlığa göre:
6.04% (90.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 88
XAUUSD 20
USDJPY 2
HK50 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 68
XAUUSD 41
USDJPY -8
HK50 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 1.3K
XAUUSD 4.2K
USDJPY -58
HK50 90
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.40 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +65.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.32 × 19
Alpari-MT5
0.58 × 26
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Eightcap-Live
0.85 × 61
Tickmill-Live
0.91 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 576
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
1.90 × 9511
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3442
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1920
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
VantageFX-Live
5.08 × 13
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
17 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 16:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 20:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
