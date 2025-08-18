- Büyüme
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
20 (51.28%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (48.72%)
En iyi işlem:
20.07 USD
En kötü işlem:
-23.93 USD
Brüt kâr:
287.03 USD (28 932 pips)
Brüt zarar:
-277.32 USD (27 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (101.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.68 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
27.50%
Maks. mevduat yükü:
1.16%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
28 (71.79%)
Satış işlemleri:
11 (28.21%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
14.35 USD
Ortalama zarar:
-14.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-68.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.08 USD (4)
Aylık büyüme:
1.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.99 USD
Maksimum:
103.60 USD (10.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.61% (103.60 USD)
Varlığa göre:
2.52% (22.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.07 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +101.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
