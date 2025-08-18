SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Klasprof
Orhan Ekiz

Klasprof

Orhan Ekiz
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -46%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
843
Kârla kapanan işlemler:
525 (62.27%)
Zararla kapanan işlemler:
318 (37.72%)
En iyi işlem:
68.30 USD
En kötü işlem:
-65.31 USD
Brüt kâr:
1 889.60 USD (115 167 pips)
Brüt zarar:
-1 395.25 USD (95 133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (59.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.05 USD (27)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
63.29%
Maks. mevduat yükü:
167.02%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
223
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
535 (63.46%)
Satış işlemleri:
308 (36.54%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
3.60 USD
Ortalama zarar:
-4.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-31.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.84 USD (3)
Aylık büyüme:
-39.84%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.85 USD
Maksimum:
193.51 USD (54.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.78% (133.58 USD)
Varlığa göre:
74.46% (261.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 455
EURUSD 226
GBPUSD 48
GBPJPY 26
NZDUSD 21
USDCAD 21
USDCHF 20
USDJPY 16
NZDCAD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 314
EURUSD 303
GBPUSD -123
GBPJPY -21
NZDUSD -7
USDCAD 6
USDCHF 4
USDJPY 17
NZDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.6K
EURUSD 17K
GBPUSD -4.3K
GBPJPY -3K
NZDUSD -534
USDCAD 1K
USDCHF 393
USDJPY 2.8K
NZDCAD 349
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.30 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +59.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.49 × 295
Tickmill-Live02
0.56 × 3649
Tickmill-Live
0.56 × 2335
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.67 × 1228
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 20
Pepperstone-Demo01
1.00 × 6
ICMarkets-Live12
1.04 × 1323
ICMarketsSC-Live23
1.06 × 67
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1180
ICMarketsSC-Live03
1.15 × 26
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
ICMarkets-Live10
1.34 × 2853
LQD1-Live01
1.35 × 553
84 daha fazla...
Bol kazançlar


İnceleme yok
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 13:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 09:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 07:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 11:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 07:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 74% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
