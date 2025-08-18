- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
843
Kârla kapanan işlemler:
525 (62.27%)
Zararla kapanan işlemler:
318 (37.72%)
En iyi işlem:
68.30 USD
En kötü işlem:
-65.31 USD
Brüt kâr:
1 889.60 USD (115 167 pips)
Brüt zarar:
-1 395.25 USD (95 133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (59.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.05 USD (27)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
63.29%
Maks. mevduat yükü:
167.02%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
223
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
535 (63.46%)
Satış işlemleri:
308 (36.54%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
3.60 USD
Ortalama zarar:
-4.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-31.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.84 USD (3)
Aylık büyüme:
-39.84%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.85 USD
Maksimum:
193.51 USD (54.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.78% (133.58 USD)
Varlığa göre:
74.46% (261.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|455
|EURUSD
|226
|GBPUSD
|48
|GBPJPY
|26
|NZDUSD
|21
|USDCAD
|21
|USDCHF
|20
|USDJPY
|16
|NZDCAD
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|314
|EURUSD
|303
|GBPUSD
|-123
|GBPJPY
|-21
|NZDUSD
|-7
|USDCAD
|6
|USDCHF
|4
|USDJPY
|17
|NZDCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.6K
|EURUSD
|17K
|GBPUSD
|-4.3K
|GBPJPY
|-3K
|NZDUSD
|-534
|USDCAD
|1K
|USDCHF
|393
|USDJPY
|2.8K
|NZDCAD
|349
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +68.30 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +59.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.49 × 295
|
Tickmill-Live02
|0.56 × 3649
|
Tickmill-Live
|0.56 × 2335
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 1228
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.85 × 155
|
ICMarketsSC-Live33
|0.85 × 20
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 1323
|
ICMarketsSC-Live23
|1.06 × 67
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1180
|
ICMarketsSC-Live03
|1.15 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2853
|
LQD1-Live01
|1.35 × 553
