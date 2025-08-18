SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FDN Funded Account
William Sikati

FDN Funded Account

William Sikati
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
FundedNext-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
9 (32.14%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (67.86%)
En iyi işlem:
1 768.20 USD
En kötü işlem:
-2 529.62 USD
Brüt kâr:
5 032.11 USD (2 651 pips)
Brüt zarar:
-15 035.67 USD (9 288 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2 468.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 468.81 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.35
Alım-satım etkinliği:
30.78%
Maks. mevduat yükü:
21.52%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
20 (71.43%)
Satış işlemleri:
8 (28.57%)
Kâr faktörü:
0.33
Beklenen getiri:
-357.27 USD
Ortalama kâr:
559.12 USD
Ortalama zarar:
-791.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4 112.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 112.79 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 003.56 USD
Maksimum:
10 178.08 USD (10.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.17% (10 191.98 USD)
Varlığa göre:
2.43% (2 346.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 5
CADJPY 4
USDCAD 3
USDJPY 3
EURAUD 2
US30 2
GBPJPY 2
XAUUSD 2
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP -3.6K
CADJPY -3.5K
USDCAD 2.5K
USDJPY -877
EURAUD -3
US30 -190
GBPJPY -15
XAUUSD -59
USDCHF -2.5K
EURJPY 687
AUDJPY -2.6K
GBPUSD 86
EURUSD -18
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP -121
CADJPY -492
USDCAD 666
USDJPY -138
EURAUD -165
US30 -5K
GBPJPY 57
XAUUSD -1.9K
USDCHF -372
EURJPY 421
AUDJPY -461
GBPUSD 882
EURUSD -59
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 768.20 USD
En kötü işlem: -2 530 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 468.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 112.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FundedNext-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Full Price Action and Charts
İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FDN Funded Account
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
90K
USD
7
0%
28
32%
31%
0.33
-357.27
USD
10%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.