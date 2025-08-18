SinyallerBölümler
Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 2

Fu Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 65%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
386
Kârla kapanan işlemler:
212 (54.92%)
Zararla kapanan işlemler:
174 (45.08%)
En iyi işlem:
42.32 USD
En kötü işlem:
-46.53 USD
Brüt kâr:
970.27 USD (86 362 pips)
Brüt zarar:
-647.14 USD (74 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (23.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.32 USD (1)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
95.13%
Maks. mevduat yükü:
29.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.79
Alış işlemleri:
227 (58.81%)
Satış işlemleri:
159 (41.19%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
4.58 USD
Ortalama zarar:
-3.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-180.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-180.45 USD (7)
Aylık büyüme:
-3.28%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
180.45 USD (19.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.45% (180.45 USD)
Varlığa göre:
38.45% (271.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 82
EURAUDm# 53
GBPUSDm# 47
CADJPYm# 46
GBPCADm# 44
USDCHFm# 40
AUDCADm# 31
EURGBPm# 22
NZDCADm# 20
EURUSDm# 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 140
EURAUDm# 63
GBPUSDm# 56
CADJPYm# 57
GBPCADm# 61
USDCHFm# 54
AUDCADm# -153
EURGBPm# 24
NZDCADm# 22
EURUSDm# 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 12K
EURAUDm# 3K
GBPUSDm# -5.6K
CADJPYm# 3.3K
GBPCADm# 3.9K
USDCHFm# 1.4K
AUDCADm# -7.1K
EURGBPm# 1.1K
NZDCADm# -602
EURUSDm# 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.32 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +23.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -180.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

9 合 1 智能 EA 信号：像专业交易团队一样高效，安全跟单更放心
9 个独立 EA 品种深度整合，组成一套协同运作的智能交易信号 —— 这相当于为你组建了一支由 9 名 “专业交易员” 构成的专属团队，彼此互补、同步发力，大幅提升交易决策效率与执行连贯性，告别单一策略的局限性。而且，9个品种中回撤最大的时间点，它是不会重叠在一起的，这点很重要。

更值得信赖的是，这套信号中的每一个 EA 品种，均经过100% 精度的历史数据回测验证：自 2023 年 1 月 1 日至今的完整周期内，全程无亏损记录、无触发止损情况，历经市场波动考验，为你的跟单操作筑牢安全基础，可放心开启复制跟单。


跟单操作小提示

为匹配信号风险与账户适配性，建议将跟单倍数设置为0.02 倍：此设置下，本账号显示交易手数为 0.5 手，对应美元结算账户的标准手数为 0.01 手，既能贴合信号策略节奏，也能更好地控制账户交易风险。

以下是其中一个品种的测试报告，（其他也是相近的情况）

策略测试报告
ICMarketsSC-MT5-4 (Build 5120)
设置
专家: LF ZZ EA
交易品种: GBPUSD
期间: M5 (2023.01.01 - 2026.01.01)
输入: RSI_Period=14
RSI_BuyLevel=*0.0
RSI_SellLevel=*0.0
AddPosition_Points=365
Lot_Multiplier=2.0
Initial_Lot=0.01
Target_Profit=6
Stop_Loss=300.0
Magic_Number=20250628
Comment_Prefix=RSI_Martin
Trade_Direction=0
Order_Filling_Mode=0
公司: Raw Trading Ltd
货币: USD
初始入金: 10 000.00
杠杆: 1:500
结果
质量历史: 100%
柱: 186883 报价: 51153604 交易品种: 1
总净盈利: 1 387.33 绝对结余亏损: 0.11 绝对净值亏损: 120.45
毛利: 2 807.31 最大结余亏损: 126.77 (1.14%) 最大净值亏损: 296.12 (2.69%)
毛损: -1 419.98 相对结余亏损: 1.14% (126.77) 相对净值亏损: 2.69% (296.12)
盈利因子: 1.98 预期收益: 2.76 预付款维持率: 6567.18%
采收率: 4.69 夏普比率: 1.90 分值: 3.81 (99.74%)
AHPR: 1.0003 (0.03%) LR 相关性: 1.00 OnTester结果: 0
GHPR: 1.0003 (0.03%) LR 标准误差: 20.62
交易总计: 502 卖出交易 (赢得 %): 0 (0.00%) 买入交易 (赢得 %): 502 (51.00%)
总成交: 1004 盈利交易 (% 全部): 256 (51.00%) 亏损交易 (% 全部): 246 (49.00%)
最大 获利交易: 123.12 最大 亏损交易: -45.94
平均 获利交易: 10.97 平均 亏损交易: -5.59
最大值 连胜 ($): 7 (41.99) 最大值 连败 ($): 5 (-116.54)
极大值 连续获利 (count): 147.06 (5) 极大值 连续亏损 (count): -126.66 (4)
平均 连胜: 2 平均 连败: 2

İnceleme yok
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.12 11:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 01:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 13:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 16:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.18 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

