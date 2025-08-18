SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THPX1A
Ai Jing Gao

THPX1A

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
NCESC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
329
Kârla kapanan işlemler:
173 (52.58%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (47.42%)
En iyi işlem:
380.92 USD
En kötü işlem:
-393.75 USD
Brüt kâr:
44 362.96 USD (3 395 940 pips)
Brüt zarar:
-42 422.07 USD (2 959 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (2 008.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 008.92 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
75.32%
Maks. mevduat yükü:
22.61%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
154 (46.81%)
Satış işlemleri:
175 (53.19%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
5.90 USD
Ortalama kâr:
256.43 USD
Ortalama zarar:
-271.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 017.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 017.84 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
747.34 USD
Maksimum:
2 896.83 USD (40.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.52% (2 896.83 USD)
Varlığa göre:
9.60% (510.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUBTC 204
BTCUSD 69
XAUUSD 56
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUBTC 1.1K
BTCUSD 955
XAUUSD -119
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUBTC 911
BTCUSD 435K
XAUUSD 152
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +380.92 USD
En kötü işlem: -394 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2 008.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 017.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
3.28 × 57
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 04:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 20:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 04:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 05:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
THPX1A
Ayda 50 USD
39%
0
0
USD
6.9K
USD
13
0%
329
52%
75%
1.04
5.90
USD
41%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.