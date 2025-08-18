Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8 0.30 × 10 PUPrime-Live 1.50 × 4 GOMarketsMU-Live 2.00 × 7 ICMarketsSC-MT5 2.02 × 55 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 FPMarkets-Live 3.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 3.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 3.00 × 1103 XM.COM-MT5 3.86 × 190 FusionMarkets-Live 3.89 × 17030 ForexTimeFXTM-Live01 4.19 × 157 FPMarketsLLC-Live 4.23 × 13 Exness-MT5Real12 4.31 × 32 Darwinex-Live 4.71 × 335 VantageInternational-Live 4 4.81 × 16 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 RoboForex-ECN 4.99 × 522 JunoMarkets-Server 5.40 × 15 ICMarketsSC-MT5-4 5.61 × 1114 Valutrades-Live 5.83 × 6 STARTRADERFinancial-Live 6.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 TASS-Live 6.05 × 62 Pepperstone-MT5-Live01 6.26 × 46 AUSCommercial-Live 6.30 × 30 46 daha fazla...