Sinyaller / MetaTrader 5 / Capetonian
Mehmet Serin

Capetonian

Mehmet Serin
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 74%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
433
Kârla kapanan işlemler:
302 (69.74%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (30.25%)
En iyi işlem:
135.37 GBP
En kötü işlem:
-161.18 GBP
Brüt kâr:
2 316.56 GBP (113 847 pips)
Brüt zarar:
-1 284.14 GBP (94 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (228.22 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
300.09 GBP (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
87.95%
Maks. mevduat yükü:
34.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
4.22
Alış işlemleri:
300 (69.28%)
Satış işlemleri:
133 (30.72%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
2.38 GBP
Ortalama kâr:
7.67 GBP
Ortalama zarar:
-9.80 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-138.08 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-193.65 GBP (6)
Aylık büyüme:
78.45%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.89 GBP
Maksimum:
244.46 GBP (18.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.29% (209.69 GBP)
Varlığa göre:
39.61% (799.55 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 377
AUDCAD 25
GBPUSD 8
USDCHF 6
XAGUSD 3
USDCAD 3
AUDUSD 3
BTCUSD 2
EURAUD 2
XBRUSD 1
CADJPY 1
UK100 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 244
GBPUSD 11
USDCHF 28
XAGUSD -14
USDCAD 2
AUDUSD 3
BTCUSD -3
EURAUD 1
XBRUSD 0
CADJPY 1
UK100 0
EURUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 46K
AUDCAD -1.3K
GBPUSD 615
USDCHF 158
XAGUSD -41
USDCAD 176
AUDUSD 166
BTCUSD -28K
EURAUD 110
XBRUSD 51
CADJPY 50
UK100 470
EURUSD 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.37 GBP
En kötü işlem: -161 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +228.22 GBP
Maksimum ardışık zarar: -138.08 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.30 × 10
PUPrime-Live
1.50 × 4
GOMarketsMU-Live
2.00 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.02 × 55
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 1103
XM.COM-MT5
3.86 × 190
FusionMarkets-Live
3.89 × 17030
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
FPMarketsLLC-Live
4.23 × 13
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
Darwinex-Live
4.71 × 335
VantageInternational-Live 4
4.81 × 16
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
RoboForex-ECN
4.99 × 522
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
5.61 × 1114
Valutrades-Live
5.83 × 6
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.05 × 62
Pepperstone-MT5-Live01
6.26 × 46
AUSCommercial-Live
6.30 × 30
46 daha fazla...
I trade mainly AUDCAD and GOLD (XAUUSD) with a disciplined strategy based on technical analysis and risk management.
Recommended account settings:

  • Minimum deposit: $2,000

  • Minimum leverage: 1:400

My focus is on consistency and controlled risk. I prioritize account safety, avoid overtrading, and aim for steady growth rather than high-risk gambling. Please make sure to follow the recommended account conditions to achieve similar results.


İnceleme yok
2025.09.25 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 00:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 12:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 13:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
