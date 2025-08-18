SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Golden shot
Y Satrio Argo Purwoko

Golden shot

Y Satrio Argo Purwoko
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 163%
Exness-Real29
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
197 (60.61%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (39.38%)
En iyi işlem:
2 958 116.16 IDR
En kötü işlem:
-5 932 342.01 IDR
Brüt kâr:
84 211 919.86 IDR (703 538 pips)
Brüt zarar:
-64 250 454.86 IDR (144 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (4 124 815.63 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
15 889 867.35 IDR (11)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
64.27%
Maks. mevduat yükü:
121.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
191 (58.77%)
Satış işlemleri:
134 (41.23%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
61 419.89 IDR
Ortalama kâr:
427 471.67 IDR
Ortalama zarar:
-501 956.68 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-11 366 965.88 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-12 822 916.66 IDR (12)
Aylık büyüme:
-14.76%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54 707.85 IDR
Maksimum:
20 938 522.26 IDR (47.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.36% (17 051 669.82 IDR)
Varlığa göre:
31.52% (8 597 702.35 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 62
AUDUSD 56
GBPUSD 53
XAUUSD 46
NZDUSD 39
USDCAD 33
USDCHF 29
DXY 3
USDJPY 3
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -297
AUDUSD 171
GBPUSD -22
XAUUSD 2.1K
NZDUSD 105
USDCAD -25
USDCHF 116
DXY -40
USDJPY -106
GBPJPY 51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2K
AUDUSD 3K
GBPUSD 568
XAUUSD 551K
NZDUSD 2.2K
USDCAD 558
USDCHF -143
DXY -445
USDJPY -528
GBPJPY 459
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 958 116.16 IDR
En kötü işlem: -5 932 342 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +4 124 815.63 IDR
Maksimum ardışık zarar: -11 366 965.88 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.73 × 52
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
FBS-Real-13
5.62 × 784
Exness-Real16
6.40 × 62
Exness-Real29
7.88 × 120
ICMarketsSC-Live05
9.42 × 544
Exness-Real4
10.78 × 283
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Intraday trader,
risk 1-3% every trade
rr 1:1-1.5
target 15% month
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Golden shot
Ayda 30 USD
163%
0
0
USD
40M
IDR
10
0%
325
60%
64%
1.31
61 419.89
IDR
32%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.