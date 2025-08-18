- Büyüme
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
197 (60.61%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (39.38%)
En iyi işlem:
2 958 116.16 IDR
En kötü işlem:
-5 932 342.01 IDR
Brüt kâr:
84 211 919.86 IDR (703 538 pips)
Brüt zarar:
-64 250 454.86 IDR (144 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (4 124 815.63 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
15 889 867.35 IDR (11)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
64.27%
Maks. mevduat yükü:
121.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
191 (58.77%)
Satış işlemleri:
134 (41.23%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
61 419.89 IDR
Ortalama kâr:
427 471.67 IDR
Ortalama zarar:
-501 956.68 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-11 366 965.88 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-12 822 916.66 IDR (12)
Aylık büyüme:
-14.76%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54 707.85 IDR
Maksimum:
20 938 522.26 IDR (47.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.36% (17 051 669.82 IDR)
Varlığa göre:
31.52% (8 597 702.35 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|62
|AUDUSD
|56
|GBPUSD
|53
|XAUUSD
|46
|NZDUSD
|39
|USDCAD
|33
|USDCHF
|29
|DXY
|3
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-297
|AUDUSD
|171
|GBPUSD
|-22
|XAUUSD
|2.1K
|NZDUSD
|105
|USDCAD
|-25
|USDCHF
|116
|DXY
|-40
|USDJPY
|-106
|GBPJPY
|51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2K
|AUDUSD
|3K
|GBPUSD
|568
|XAUUSD
|551K
|NZDUSD
|2.2K
|USDCAD
|558
|USDCHF
|-143
|DXY
|-445
|USDJPY
|-528
|GBPJPY
|459
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 958 116.16 IDR
En kötü işlem: -5 932 342 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +4 124 815.63 IDR
Maksimum ardışık zarar: -11 366 965.88 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
Exness-Real17
|0.73 × 52
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
FBS-Real-13
|5.62 × 784
Exness-Real16
|6.40 × 62
Exness-Real29
|7.88 × 120
ICMarketsSC-Live05
|9.42 × 544
Exness-Real4
|10.78 × 283
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Intraday trader,
risk 1-3% every trade
rr 1:1-1.5
target 15% month
risk 1-3% every trade
rr 1:1-1.5
target 15% month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
163%
0
0
USD
USD
40M
IDR
IDR
10
0%
325
60%
64%
1.31
61 419.89
IDR
IDR
32%
1:400