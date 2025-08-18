SinyallerBölümler
Jiang Ping Luo

LJP764

Jiang Ping Luo
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
UniversalCitizen-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
690
Kârla kapanan işlemler:
407 (58.98%)
Zararla kapanan işlemler:
283 (41.01%)
En iyi işlem:
130.50 USD
En kötü işlem:
-70.65 USD
Brüt kâr:
4 139.74 USD (161 899 pips)
Brüt zarar:
-2 250.97 USD (95 734 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (24.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.97 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.28%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.15
Alış işlemleri:
306 (44.35%)
Satış işlemleri:
384 (55.65%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
2.74 USD
Ortalama kâr:
10.17 USD
Ortalama zarar:
-7.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-36.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-96.53 USD (3)
Aylık büyüme:
2.73%
Yıllık tahmin:
33.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.14 USD
Maksimum:
169.33 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.40% (166.36 USD)
Varlığa göre:
3.40% (395.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 138
EURJPY 138
NZDUSD 138
USDJPY 138
AUDUSD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 808
EURJPY 562
NZDUSD -281
USDJPY 1.2K
AUDUSD -419
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 12K
EURJPY 25K
NZDUSD -3.5K
USDJPY 39K
AUDUSD -7.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.50 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +24.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UniversalCitizen-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

货币对冲  VX:394384420
İnceleme yok
2025.09.18 10:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 04:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
