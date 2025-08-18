- Büyüme
İşlemler:
690
Kârla kapanan işlemler:
407 (58.98%)
Zararla kapanan işlemler:
283 (41.01%)
En iyi işlem:
130.50 USD
En kötü işlem:
-70.65 USD
Brüt kâr:
4 139.74 USD (161 899 pips)
Brüt zarar:
-2 250.97 USD (95 734 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (24.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.97 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.28%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.15
Alış işlemleri:
306 (44.35%)
Satış işlemleri:
384 (55.65%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
2.74 USD
Ortalama kâr:
10.17 USD
Ortalama zarar:
-7.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-36.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-96.53 USD (3)
Aylık büyüme:
2.73%
Yıllık tahmin:
33.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.14 USD
Maksimum:
169.33 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.40% (166.36 USD)
Varlığa göre:
3.40% (395.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|138
|EURJPY
|138
|NZDUSD
|138
|USDJPY
|138
|AUDUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|808
|EURJPY
|562
|NZDUSD
|-281
|USDJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-419
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|12K
|EURJPY
|25K
|NZDUSD
|-3.5K
|USDJPY
|39K
|AUDUSD
|-7.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +130.50 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +24.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UniversalCitizen-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
