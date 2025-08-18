- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
124 (95.38%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (4.62%)
En iyi işlem:
77.00 USD
En kötü işlem:
-198.10 USD
Brüt kâr:
1 114.32 USD (21 424 pips)
Brüt zarar:
-289.46 USD (6 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (524.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
524.51 USD (50)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
20.40%
Maks. mevduat yükü:
11.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.16
Alış işlemleri:
70 (53.85%)
Satış işlemleri:
60 (46.15%)
Kâr faktörü:
3.85
Beklenen getiri:
6.35 USD
Ortalama kâr:
8.99 USD
Ortalama zarar:
-48.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-198.10 USD (1)
Aylık büyüme:
68.91%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.71 USD
Maksimum:
198.10 USD (30.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.17% (198.10 USD)
Varlığa göre:
14.89% (98.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|71
|GBPUSD.fx
|24
|EURUSD
|15
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|5
|USDCAD.fx
|3
|EURUSD.fx
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|730
|GBPUSD.fx
|33
|EURUSD
|-3
|XAUUSD
|58
|GBPUSD
|1
|USDCAD.fx
|1
|EURUSD.fx
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|12K
|GBPUSD.fx
|1.2K
|EURUSD
|-196
|XAUUSD
|1.2K
|GBPUSD
|306
|USDCAD.fx
|150
|EURUSD.fx
|338
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.00 USD
En kötü işlem: -198 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +524.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
