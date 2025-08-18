SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Prime Scalper
Elvira Zalalutdinova

Prime Scalper

Elvira Zalalutdinova
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 177%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
124 (95.38%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (4.62%)
En iyi işlem:
77.00 USD
En kötü işlem:
-198.10 USD
Brüt kâr:
1 114.32 USD (21 424 pips)
Brüt zarar:
-289.46 USD (6 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (524.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
524.51 USD (50)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
20.40%
Maks. mevduat yükü:
11.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.16
Alış işlemleri:
70 (53.85%)
Satış işlemleri:
60 (46.15%)
Kâr faktörü:
3.85
Beklenen getiri:
6.35 USD
Ortalama kâr:
8.99 USD
Ortalama zarar:
-48.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-198.10 USD (1)
Aylık büyüme:
68.91%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.71 USD
Maksimum:
198.10 USD (30.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.17% (198.10 USD)
Varlığa göre:
14.89% (98.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 71
GBPUSD.fx 24
EURUSD 15
XAUUSD 9
GBPUSD 5
USDCAD.fx 3
EURUSD.fx 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 730
GBPUSD.fx 33
EURUSD -3
XAUUSD 58
GBPUSD 1
USDCAD.fx 1
EURUSD.fx 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 12K
GBPUSD.fx 1.2K
EURUSD -196
XAUUSD 1.2K
GBPUSD 306
USDCAD.fx 150
EURUSD.fx 338
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.00 USD
En kötü işlem: -198 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +524.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Cent5
0.41 × 380
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
4.22 × 744
ATFXGM8-Live
6.50 × 2
İnceleme yok
2025.09.14 00:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 15:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 05:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 10:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.