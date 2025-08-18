- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
434
Kârla kapanan işlemler:
264 (60.82%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (39.17%)
En iyi işlem:
10.64 USD
En kötü işlem:
-21.94 USD
Brüt kâr:
508.60 USD (55 254 pips)
Brüt zarar:
-469.06 USD (51 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (95.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.30 USD (34)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
83.95%
Maks. mevduat yükü:
96.11%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
145
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
230 (53.00%)
Satış işlemleri:
204 (47.00%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
1.93 USD
Ortalama zarar:
-2.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-70.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.38 USD (9)
Aylık büyüme:
23.36%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.80 USD
Maksimum:
125.80 USD (79.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.41% (102.02 USD)
Varlığa göre:
65.18% (73.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|182
|GBPUSD
|139
|USDJPY
|77
|USDCHF
|13
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|9
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|56
|USDJPY
|-63
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|1
|XAUUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.2K
|GBPUSD
|6.4K
|USDJPY
|-8.5K
|USDCHF
|-243
|USDCAD
|122
|AUDUSD
|130
|XAUUSD
|-10
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.64 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +95.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.44 × 9
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 291
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 89
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
Trading is done manually; I do not use indicators or advisors. A trade is entered according to the trend at the beginning of the trend, or in its continuation. Stop must be used. To subscribe you need:
Account type: Prime, Ecn.
Leverage: 1:300.
Affiliate code: lsto.
Copy method: proportional.
This will help you copy trades more accurately. My telegram @Gman_4
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-47%
0
0
USD
USD
66
USD
USD
7
27%
434
60%
84%
1.08
0.09
USD
USD
80%
1:300