Yevhenii Trypolskyi

Karmen

Yevhenii Trypolskyi
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -47%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
434
Kârla kapanan işlemler:
264 (60.82%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (39.17%)
En iyi işlem:
10.64 USD
En kötü işlem:
-21.94 USD
Brüt kâr:
508.60 USD (55 254 pips)
Brüt zarar:
-469.06 USD (51 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (95.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.30 USD (34)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
83.95%
Maks. mevduat yükü:
96.11%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
145
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
230 (53.00%)
Satış işlemleri:
204 (47.00%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
1.93 USD
Ortalama zarar:
-2.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-70.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.38 USD (9)
Aylık büyüme:
23.36%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.80 USD
Maksimum:
125.80 USD (79.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.41% (102.02 USD)
Varlığa göre:
65.18% (73.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 182
GBPUSD 139
USDJPY 77
USDCHF 13
USDCAD 12
AUDUSD 9
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 48
GBPUSD 56
USDJPY -63
USDCHF -3
USDCAD 0
AUDUSD 1
XAUUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.2K
GBPUSD 6.4K
USDJPY -8.5K
USDCHF -243
USDCAD 122
AUDUSD 130
XAUUSD -10
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.64 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +95.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.44 × 9
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 291
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 89
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
51 daha fazla...
Trading is done manually; I do not use indicators or advisors. A trade is entered according to the trend at the beginning of the trend, or in its continuation. Stop must be used. To subscribe you need:
 Account type: Prime, Ecn.
 Leverage: 1:300.
 Affiliate code: lsto.
 Copy method: proportional.
This will help you copy trades more accurately. My telegram @Gman_4
İnceleme yok
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 11:59
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 06:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 17:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
