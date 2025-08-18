- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
17 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (50.00%)
En iyi işlem:
1 426.58 EUR
En kötü işlem:
-995.57 EUR
Brüt kâr:
4 955.52 EUR (3 255 pips)
Brüt zarar:
-4 748.27 EUR (4 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2 045.05 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 045.05 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
23.80%
Maks. mevduat yükü:
23.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
7 (20.59%)
Satış işlemleri:
27 (79.41%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
6.10 EUR
Ortalama kâr:
291.50 EUR
Ortalama zarar:
-279.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 641.57 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 641.57 EUR (4)
Aylık büyüme:
-6.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 044.90 EUR
Maksimum:
1 693.35 EUR (7.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.81% (1 693.35 EUR)
Varlığa göre:
3.29% (672.31 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|3
|GDX
|2
|CL-OIL
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.7K
|EURUSD
|763
|GBPUSD
|1.1K
|GDX
|-73
|CL-OIL
|20
|EURGBP
|198
|USDCHF
|-110
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.2K
|EURUSD
|488
|GBPUSD
|103
|GDX
|-17
|CL-OIL
|39
|EURGBP
|287
|USDCHF
|-45
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 426.58 EUR
En kötü işlem: -996 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 045.05 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 641.57 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 1483
|
ICMarketsSC-MT5
|0.45 × 9970
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.68 × 807
|
RoboMarkets-ECN
|0.69 × 39
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.71 × 557
|
DooTechnology-Live
|0.74 × 1217
|
tegasFX-Main-UK
|0.75 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.79 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.81 × 5932
|
Axiory-Live
|0.82 × 3019
|
VantageInternational-Live 5
|0.91 × 35
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 2746
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 19294
|
Exness-MT5Real7
|1.12 × 26
|
StriforLtd-Live
|1.27 × 899
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 13699
|
RoboForex-ECN
|1.36 × 4749
|
FXView-Live
|1.39 × 44
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
1%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
13
0%
34
50%
24%
1.04
6.10
EUR
EUR
8%
1:500