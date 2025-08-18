SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TopTradingFinancialInvestment
Christian Ciuffa

TopTradingFinancialInvestment

Christian Ciuffa
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
VantageInternational-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
17 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (50.00%)
En iyi işlem:
1 426.58 EUR
En kötü işlem:
-995.57 EUR
Brüt kâr:
4 955.52 EUR (3 255 pips)
Brüt zarar:
-4 748.27 EUR (4 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2 045.05 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 045.05 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
23.80%
Maks. mevduat yükü:
23.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
7 (20.59%)
Satış işlemleri:
27 (79.41%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
6.10 EUR
Ortalama kâr:
291.50 EUR
Ortalama zarar:
-279.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 641.57 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 641.57 EUR (4)
Aylık büyüme:
-6.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 044.90 EUR
Maksimum:
1 693.35 EUR (7.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.81% (1 693.35 EUR)
Varlığa göre:
3.29% (672.31 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 9
GBPUSD 3
GDX 2
CL-OIL 2
EURGBP 2
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.7K
EURUSD 763
GBPUSD 1.1K
GDX -73
CL-OIL 20
EURGBP 198
USDCHF -110
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.2K
EURUSD 488
GBPUSD 103
GDX -17
CL-OIL 39
EURGBP 287
USDCHF -45
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 426.58 EUR
En kötü işlem: -996 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 045.05 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 641.57 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 3
SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 1483
ICMarketsSC-MT5
0.45 × 9970
ForexClub-MT5 Real Server
0.68 × 807
RoboMarkets-ECN
0.69 × 39
MilliyFXGlobal-Server
0.71 × 557
DooTechnology-Live
0.74 × 1217
tegasFX-Main-UK
0.75 × 4
VantageInternational-Live 4
0.79 × 14
FusionMarkets-Live
0.81 × 5932
Axiory-Live
0.82 × 3019
VantageInternational-Live 5
0.91 × 35
Exness-MT5Real12
0.98 × 2746
PlexyTrade-Server01
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 19294
Exness-MT5Real7
1.12 × 26
StriforLtd-Live
1.27 × 899
itexsys-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 13699
RoboForex-ECN
1.36 × 4749
FXView-Live
1.39 × 44
İnceleme yok
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 17:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 21:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 13:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 09:49
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 6.52% of days out of the 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.35% of days out of the 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.18 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.