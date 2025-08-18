- Büyüme
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
30 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (16.67%)
En iyi işlem:
9.30 USD
En kötü işlem:
-11.96 USD
Brüt kâr:
159.16 USD (9 225 pips)
Brüt zarar:
-57.40 USD (3 133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (46.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.94 USD (9)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
3.06%
Maks. mevduat yükü:
14.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
8.51
Alış işlemleri:
20 (55.56%)
Satış işlemleri:
16 (44.44%)
Kâr faktörü:
2.77
Beklenen getiri:
2.83 USD
Ortalama kâr:
5.31 USD
Ortalama zarar:
-9.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.96 USD (1)
Aylık büyüme:
25.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.75 USD
Maksimum:
11.96 USD (2.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.17% (10.24 USD)
Varlığa göre:
13.75% (47.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.30 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
USD
402
USD
USD
6
100%
36
83%
3%
2.77
2.83
USD
USD
14%
1:500