Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real-HK 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 ForeignExchangeClearingHouse-Live 1.17 × 12 ICMarketsSC-Live11 1.44 × 131 EightcapLtd-Real-4 1.77 × 2370 VantageFX-Live 1 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 2.86 × 73 EightcapLtd-Real2 3.00 × 1 FusionMarkets-Live 3.00 × 12 Exness-Real2 5.65 × 111 RoboForex-Pro-5 7.00 × 924 XMGlobal-Real 8 12.67 × 460