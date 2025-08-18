- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
38 (88.37%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (11.63%)
En iyi işlem:
20.04 USD
En kötü işlem:
-11.94 USD
Brüt kâr:
179.11 USD (140 907 pips)
Brüt zarar:
-54.16 USD (2 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (41.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.78 USD (6)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
3.56%
Maks. mevduat yükü:
13.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
10.46
Alış işlemleri:
23 (53.49%)
Satış işlemleri:
20 (46.51%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
2.91 USD
Ortalama kâr:
4.71 USD
Ortalama zarar:
-10.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.94 USD (1)
Aylık büyüme:
28.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.94 USD (2.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.22% (11.00 USD)
Varlığa göre:
12.28% (46.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|103
|BTCUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.4K
|BTCUSD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.04 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +41.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
