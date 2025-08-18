SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Algo Break Gold Darkz
Ho Simon Liem

Algo Break Gold Darkz

Ho Simon Liem
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -70%
VTMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
228
Kârla kapanan işlemler:
124 (54.38%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (45.61%)
En iyi işlem:
561.60 USD
En kötü işlem:
-708.08 USD
Brüt kâr:
2 858.29 USD (59 246 pips)
Brüt zarar:
-3 369.05 USD (64 123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (43.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
561.60 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
19.18%
Maks. mevduat yükü:
165.84%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
131 (57.46%)
Satış işlemleri:
97 (42.54%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-2.24 USD
Ortalama kâr:
23.05 USD
Ortalama zarar:
-32.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 214.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 214.33 USD (7)
Aylık büyüme:
-62.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 391.52 USD
Maksimum:
1 631.10 USD (109.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.86% (1 631.10 USD)
Varlığa göre:
56.85% (569.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-VIP 228
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-VIP -511
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-VIP -4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +561.60 USD
En kötü işlem: -708 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +43.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 214.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.11 08:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 13:16
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 08:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.18 08:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 08:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algo Break Gold Darkz
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
2K
USD
8
100%
228
54%
19%
0.84
-2.24
USD
86%
1:500
