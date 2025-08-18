SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AuraBlack High Risk
Stanislav Tomilov

AuraBlack High Risk

Stanislav Tomilov
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 762%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
73 (90.12%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (9.88%)
En iyi işlem:
77.86 USD
En kötü işlem:
-225.08 USD
Brüt kâr:
1 802.63 USD (196 491 pips)
Brüt zarar:
-775.25 USD (128 485 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (847.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
847.75 USD (26)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
6.61%
Maks. mevduat yükü:
39.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.50
Alış işlemleri:
44 (54.32%)
Satış işlemleri:
37 (45.68%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
12.68 USD
Ortalama kâr:
24.69 USD
Ortalama zarar:
-96.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-225.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.08 USD (1)
Aylık büyüme:
43.76%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.09 USD
Maksimum:
228.29 USD (20.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.48% (93.01 USD)
Varlığa göre:
35.36% (97.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 68K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.86 USD
En kötü işlem: -225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +847.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -225.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 16:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 16:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 15:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 19:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.18 12:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.18 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
