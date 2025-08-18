- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
73 (90.12%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (9.88%)
En iyi işlem:
77.86 USD
En kötü işlem:
-225.08 USD
Brüt kâr:
1 802.63 USD (196 491 pips)
Brüt zarar:
-775.25 USD (128 485 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (847.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
847.75 USD (26)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
6.61%
Maks. mevduat yükü:
39.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.50
Alış işlemleri:
44 (54.32%)
Satış işlemleri:
37 (45.68%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
12.68 USD
Ortalama kâr:
24.69 USD
Ortalama zarar:
-96.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-225.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.08 USD (1)
Aylık büyüme:
43.76%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.09 USD
Maksimum:
228.29 USD (20.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.48% (93.01 USD)
Varlığa göre:
35.36% (97.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|68K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.86 USD
En kötü işlem: -225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +847.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -225.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
