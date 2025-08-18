- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
45 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (11.76%)
En iyi işlem:
6.87 USD
En kötü işlem:
-5.88 USD
Brüt kâr:
76.20 USD (15 726 pips)
Brüt zarar:
-20.86 USD (105 186 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (28.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.75 USD (18)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
72.49%
Maks. mevduat yükü:
0.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
5.46
Alış işlemleri:
33 (64.71%)
Satış işlemleri:
18 (35.29%)
Kâr faktörü:
3.65
Beklenen getiri:
1.09 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
-3.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.87 USD (2)
Aylık büyüme:
2.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.14 USD (0.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.79% (10.14 USD)
Varlığa göre:
2.44% (31.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|GOLD
|15
|GBPUSD
|11
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|28
|GOLD
|22
|GBPUSD
|15
|BTCUSD
|-10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.9K
|GOLD
|2.2K
|GBPUSD
|1.5K
|BTCUSD
|-96K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.87 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 11
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMMena-MT5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.09 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|0.10 × 39
|
XMGlobal-MT5 12
|0.13 × 8
|
Alpari-MT5
|0.19 × 134
|
Exness-MT5Real2
|0.19 × 32
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMGlobal-MT5
|0.31 × 42
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
Tickmill-Live
|0.36 × 39
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.40 × 60
|
XMGlobal-MT5 14
|0.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 37 USD
5%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
8
0%
51
88%
72%
3.65
1.09
USD
USD
2%
1:500