SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Master004
Huu Duy Khanh

Master004

Huu Duy Khanh
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 34 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 71%
XMGlobal-MT5 4
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
26 (78.78%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (21.21%)
En iyi işlem:
21.22 USD
En kötü işlem:
-29.58 USD
Brüt kâr:
149.84 USD (102 965 pips)
Brüt zarar:
-35.62 USD (33 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (32.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.07 USD (5)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
13.36%
Maks. mevduat yükü:
62.41%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
3.86
Alış işlemleri:
20 (60.61%)
Satış işlemleri:
13 (39.39%)
Kâr faktörü:
4.21
Beklenen getiri:
3.46 USD
Ortalama kâr:
5.76 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.58 USD (1)
Aylık büyüme:
57.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.58 USD (2.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.53% (29.58 USD)
Varlığa göre:
12.34% (16.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 19
US30Cash 9
UK100-SEP25 2
US100-SEP25 2
US500Cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 47
US30Cash 42
UK100-SEP25 0
US100-SEP25 22
US500Cash 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 3.5K
US30Cash 41K
UK100-SEP25 109
US100-SEP25 22K
US500Cash 2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.22 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +32.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 07:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 02:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 13:58
Share of trading days is too low
2025.08.18 13:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 12:57
Share of trading days is too low
2025.08.18 12:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 03:35
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 9.09% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 03:35
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.55% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 03:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.18 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 03:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Master004
Ayda 34 USD
71%
0
0
USD
148
USD
10
0%
33
78%
13%
4.20
3.46
USD
12%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.