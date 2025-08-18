SinyallerBölümler
Huu Duy Khanh

Master002

Huu Duy Khanh
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 39%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
132 (81.48%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (18.52%)
En iyi işlem:
25.65 USD
En kötü işlem:
-23.15 USD
Brüt kâr:
397.54 USD (68 682 pips)
Brüt zarar:
-201.82 USD (15 686 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (205.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.70 USD (78)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
28.27%
Maks. mevduat yükü:
80.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
20 (12.35%)
Satış işlemleri:
142 (87.65%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
3.01 USD
Ortalama zarar:
-6.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-101.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.93 USD (16)
Aylık büyüme:
12.89%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.38 USD
Maksimum:
101.93 USD (10.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.10% (71.48 USD)
Varlığa göre:
16.02% (163.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD# 88
EURUSD# 40
SILVER# 20
GOLD# 10
USDJPY# 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD# 66
EURUSD# 37
SILVER# 87
GOLD# 18
USDJPY# 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD# 6.6K
EURUSD# 3.7K
SILVER# 1.7K
GOLD# 1.8K
USDJPY# -27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.65 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +205.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Master002
Ayda 33 USD
39%
0
0
USD
101
USD
12
14%
162
81%
28%
1.96
1.21
USD
16%
1:300
Kopyala

