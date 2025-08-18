SinyallerBölümler
Huu Duy Khanh

Master001

Huu Duy Khanh
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 167%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 619
Kârla kapanan işlemler:
2 032 (77.58%)
Zararla kapanan işlemler:
587 (22.41%)
En iyi işlem:
23.98 USD
En kötü işlem:
-53.02 USD
Brüt kâr:
4 972.03 USD (6 514 421 pips)
Brüt zarar:
-3 201.66 USD (320 679 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
289 (417.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
779.98 USD (119)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
30.83%
Maks. mevduat yükü:
126.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
1 153 (44.02%)
Satış işlemleri:
1 466 (55.98%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-5.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
93 (-131.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-769.22 USD (85)
Aylık büyüme:
25.34%
Yıllık tahmin:
309.60%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.39 USD
Maksimum:
872.05 USD (28.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.71% (769.22 USD)
Varlığa göre:
34.21% (789.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 2582
BRENTCash 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 1.8K
BRENTCash 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 179K
BRENTCash -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.98 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 119
Maksimum ardışık kayıp: 85
Maksimum ardışık kâr: +417.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -131.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.15 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
