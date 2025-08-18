- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
193
Kârla kapanan işlemler:
60 (31.08%)
Zararla kapanan işlemler:
133 (68.91%)
En iyi işlem:
0.69 USD
En kötü işlem:
-1.90 USD
Brüt kâr:
29.46 USD (147 372 pips)
Brüt zarar:
-45.82 USD (222 580 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (2.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.44 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
18.10%
Maks. mevduat yükü:
3.80%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
98 (50.78%)
Satış işlemleri:
95 (49.22%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
0.49 USD
Ortalama zarar:
-0.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.29 USD (4)
Aylık büyüme:
-20.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.36 USD
Maksimum:
16.36 USD (27.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.69% (16.31 USD)
Varlığa göre:
2.61% (1.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-75K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.69 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a new algo on ETH , I set 3% risk at first, but since the slippage reason after first order, I fix it at 0.02.
The BT result is huge different on two brokers both with tick data, so I need a live test to confirm the result .
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
-28%
0
0
USD
USD
43
USD
USD
6
100%
193
31%
18%
0.64
-0.08
USD
USD
28%
1:500