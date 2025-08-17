- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 141
Kârla kapanan işlemler:
826 (72.39%)
Zararla kapanan işlemler:
315 (27.61%)
En iyi işlem:
113.34 USD
En kötü işlem:
-32.90 USD
Brüt kâr:
2 705.66 USD (17 016 519 pips)
Brüt zarar:
-1 483.40 USD (13 390 696 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (48.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.34 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.85%
Maks. mevduat yükü:
9.52%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
151
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
8.49
Alış işlemleri:
777 (68.10%)
Satış işlemleri:
364 (31.90%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
3.28 USD
Ortalama zarar:
-4.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-96.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-143.92 USD (7)
Aylık büyüme:
24.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
140.37 USD
Maksimum:
143.92 USD (4.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.79% (143.92 USD)
Varlığa göre:
14.94% (448.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1141
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|3.7M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +113.34 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +48.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Bitcoin, daily 0.3-0.8%
