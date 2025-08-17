- Büyüme
İşlemler:
2 289
Kârla kapanan işlemler:
1 559 (68.10%)
Zararla kapanan işlemler:
730 (31.89%)
En iyi işlem:
213.13 USD
En kötü işlem:
-102.72 USD
Brüt kâr:
6 495.64 USD (25 295 951 pips)
Brüt zarar:
-4 852.41 USD (28 099 142 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (13.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
247.06 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
94.86%
Maks. mevduat yükü:
2.79%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
292
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.11
Alış işlemleri:
1 129 (49.32%)
Satış işlemleri:
1 160 (50.68%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
4.17 USD
Ortalama zarar:
-6.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-153.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-323.03 USD (5)
Aylık büyüme:
10.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
528.78 USD (4.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.97% (528.78 USD)
Varlığa göre:
11.19% (1 142.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2289
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-2.8M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +213.13 USD
En kötü işlem: -103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -153.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
16%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
6
100%
2 289
68%
95%
1.33
0.72
USD
USD
11%
1:500