İşlemler:
330
Kârla kapanan işlemler:
145 (43.93%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (56.06%)
En iyi işlem:
152.35 USD
En kötü işlem:
-140.00 USD
Brüt kâr:
3 313.61 USD (397 151 pips)
Brüt zarar:
-4 040.45 USD (1 769 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (327.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
351.95 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
42.68%
Maks. mevduat yükü:
16.32%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
304 (92.12%)
Satış işlemleri:
26 (7.88%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-2.20 USD
Ortalama kâr:
22.85 USD
Ortalama zarar:
-21.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-218.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-582.50 USD (9)
Aylık büyüme:
-5.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
769.36 USD
Maksimum:
1 180.32 USD (11.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.34% (1 180.24 USD)
Varlığa göre:
3.02% (297.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|214
|BTCUSD_
|79
|GBPJPY_
|18
|ETHUSD_
|11
|SOLUSD_
|5
|USDJPY_
|2
|DGEUSD_
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_
|183
|BTCUSD_
|-738
|GBPJPY_
|80
|ETHUSD_
|-189
|SOLUSD_
|-30
|USDJPY_
|-2
|DGEUSD_
|-31
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_
|11K
|BTCUSD_
|-1.4M
|GBPJPY_
|2.5K
|ETHUSD_
|-25K
|SOLUSD_
|-276
|USDJPY_
|-45
|DGEUSD_
|-609
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +152.35 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +327.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -218.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeMasterTrade-Virtual" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Signal from 6 methode
İnceleme yok
