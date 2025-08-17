SinyallerBölümler
Taufiq Walhidayah

TFL Pro

Taufiq Walhidayah
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
330
Kârla kapanan işlemler:
145 (43.93%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (56.06%)
En iyi işlem:
152.35 USD
En kötü işlem:
-140.00 USD
Brüt kâr:
3 313.61 USD (397 151 pips)
Brüt zarar:
-4 040.45 USD (1 769 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (327.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
351.95 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
42.68%
Maks. mevduat yükü:
16.32%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
304 (92.12%)
Satış işlemleri:
26 (7.88%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-2.20 USD
Ortalama kâr:
22.85 USD
Ortalama zarar:
-21.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-218.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-582.50 USD (9)
Aylık büyüme:
-5.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
769.36 USD
Maksimum:
1 180.32 USD (11.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.34% (1 180.24 USD)
Varlığa göre:
3.02% (297.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_ 214
BTCUSD_ 79
GBPJPY_ 18
ETHUSD_ 11
SOLUSD_ 5
USDJPY_ 2
DGEUSD_ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_ 183
BTCUSD_ -738
GBPJPY_ 80
ETHUSD_ -189
SOLUSD_ -30
USDJPY_ -2
DGEUSD_ -31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_ 11K
BTCUSD_ -1.4M
GBPJPY_ 2.5K
ETHUSD_ -25K
SOLUSD_ -276
USDJPY_ -45
DGEUSD_ -609
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +152.35 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +327.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -218.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeMasterTrade-Virtual" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Signal from 6 methode
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.13 06:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 05:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 06:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 05:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 08:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 07:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 06:42
Share of trading days is too low
2025.08.18 06:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 05:35
Share of trading days is too low
2025.08.18 05:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 18:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 18:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 18:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
TFL Pro
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
9.3K
USD
6
0%
330
43%
43%
0.82
-2.20
USD
11%
1:100
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

