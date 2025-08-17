SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tensline
Vladimir Karputov

Tensline

Vladimir Karputov
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
FxPro-MT5
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
53 (53.53%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (46.46%)
En iyi işlem:
36.28 USD
En kötü işlem:
-40.42 USD
Brüt kâr:
380.24 USD (39 918 pips)
Brüt zarar:
-342.52 USD (34 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (75.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.48 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
70.71%
Maks. mevduat yükü:
30.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
61 (61.62%)
Satış işlemleri:
38 (38.38%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
7.17 USD
Ortalama zarar:
-7.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-74.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.93 USD (6)
Aylık büyüme:
-6.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
128.96 USD (39.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.22% (128.96 USD)
Varlığa göre:
16.17% (48.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 70
USDJPY 14
EURUSD 13
GBPUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 22
USDJPY 19
EURUSD -11
GBPUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 2.9K
USDJPY 2.8K
EURUSD -989
GBPUSD 718
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.28 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +75.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
OctaFX-Real
0.00 × 2
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 18
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 8
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 24
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 295
RoboForex-ECN
0.01 × 200
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
XMTrading-MT5 3
0.11 × 140
XMGlobal-MT5 2
0.12 × 145
FOREX.comCA-Live 532
0.23 × 120
Coinexx-Live
0.28 × 53
13 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This signal works on my Market product "Tensline". I'm checking how my code works on a real account.
İnceleme yok
2025.09.26 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 00:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:56 2025.09.23 13:56:05  

The latest drawdown (position opened on 2025.09.18 at 20:09) was caused by a 24-hour power outage on a private server.

2025.09.23 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 18:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 13:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 09:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 07:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 05:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 14:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tensline
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
225
USD
6
100%
99
53%
71%
1.11
0.38
USD
39%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.