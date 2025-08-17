- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
53 (53.53%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (46.46%)
En iyi işlem:
36.28 USD
En kötü işlem:
-40.42 USD
Brüt kâr:
380.24 USD (39 918 pips)
Brüt zarar:
-342.52 USD (34 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (75.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.48 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
70.71%
Maks. mevduat yükü:
30.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
61 (61.62%)
Satış işlemleri:
38 (38.38%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
7.17 USD
Ortalama zarar:
-7.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-74.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.93 USD (6)
Aylık büyüme:
-6.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
128.96 USD (39.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.22% (128.96 USD)
Varlığa göre:
16.17% (48.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|70
|USDJPY
|14
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|22
|USDJPY
|19
|EURUSD
|-11
|GBPUSD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|2.9K
|USDJPY
|2.8K
|EURUSD
|-989
|GBPUSD
|718
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.28 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +75.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 8
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 24
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 295
|
RoboForex-ECN
|0.01 × 200
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
XMTrading-MT5 3
|0.11 × 140
|
XMGlobal-MT5 2
|0.12 × 145
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.23 × 120
|
Coinexx-Live
|0.28 × 53
This signal works on my Market product "Tensline". I'm checking how my code works on a real account.
İnceleme yok
The latest drawdown (position opened on 2025.09.18 at 20:09) was caused by a 24-hour power outage on a private server.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
225
USD
USD
6
100%
99
53%
71%
1.11
0.38
USD
USD
39%
1:100