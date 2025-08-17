- Büyüme
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
36 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (55.56%)
En iyi işlem:
2.65 EUR
En kötü işlem:
-13.03 EUR
Brüt kâr:
44.10 EUR (7 068 pips)
Brüt zarar:
-236.01 EUR (34 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (10.88 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
10.88 EUR (9)
Sharpe oranı:
-0.54
Alım-satım etkinliği:
81.35%
Maks. mevduat yükü:
6.03%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.94
Alış işlemleri:
17 (20.99%)
Satış işlemleri:
64 (79.01%)
Kâr faktörü:
0.19
Beklenen getiri:
-2.37 EUR
Ortalama kâr:
1.23 EUR
Ortalama zarar:
-5.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-165.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-165.63 EUR (16)
Aylık büyüme:
-39.49%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
193.06 EUR
Maksimum:
203.56 EUR (39.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.87% (203.64 EUR)
Varlığa göre:
29.10% (129.92 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|63
|EURUSDp
|16
|GBPUSDp
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADp
|-181
|EURUSDp
|-31
|GBPUSDp
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADp
|-24K
|EURUSDp
|-3.1K
|GBPUSDp
|-395
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.65 EUR
En kötü işlem: -13 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +10.88 EUR
Maksimum ardışık zarar: -165.63 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Leverage 1:500
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-38%
0
0
USD
USD
308
EUR
EUR
5
92%
81
44%
81%
0.18
-2.37
EUR
EUR
40%
1:500