İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
34 (49.27%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (50.72%)
En iyi işlem:
1 859.85 USD
En kötü işlem:
-1 752.53 USD
Brüt kâr:
18 063.17 USD (61 153 pips)
Brüt zarar:
-20 017.03 USD (37 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2 320.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 362.97 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
41.85%
Maks. mevduat yükü:
7.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
50 (72.46%)
Satış işlemleri:
19 (27.54%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-28.32 USD
Ortalama kâr:
531.27 USD
Ortalama zarar:
-571.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 461.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 200.76 USD (6)
Aylık büyüme:
0.13%
Yıllık tahmin:
1.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 201.68 USD
Maksimum:
6 564.65 USD (6.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.35% (6 564.65 USD)
Varlığa göre:
0.62% (616.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 859.85 USD
En kötü işlem: -1 753 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 320.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 461.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ADVANCE AI MODELS:Powered by VCast Al Engine & XPoint Entry System, both of our Als models adapts to the everchanging markets using Machine Learning and a Team of expert contently monitoring and optimizing the models.
ROBUST RISK MANAGEMENT:
At the core of our models is a carefully crafted trade sizing, management & monitoring system call Optic Range. Its
job is to define TP and SL
levels, Manage position size,
& In-trade management. With the goal of bosting profits while minimaxing overall
drawdown.
TRENDWAVE TECHNOLOGY:
Propertary trend following technology with the aim of following the markets with unparallel precision.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
-2%
0
0
USD
USD
98K
USD
USD
16
100%
69
49%
42%
0.90
-28.32
USD
USD
6%
1:200