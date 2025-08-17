SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pixie Pro XL AI
Joel Rivera Anglero

Pixie Pro XL AI

Joel Rivera Anglero
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Darwinex-Live-2
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
34 (49.27%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (50.72%)
En iyi işlem:
1 859.85 USD
En kötü işlem:
-1 752.53 USD
Brüt kâr:
18 063.17 USD (61 153 pips)
Brüt zarar:
-20 017.03 USD (37 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2 320.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 362.97 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
41.85%
Maks. mevduat yükü:
7.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
50 (72.46%)
Satış işlemleri:
19 (27.54%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-28.32 USD
Ortalama kâr:
531.27 USD
Ortalama zarar:
-571.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 461.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 200.76 USD (6)
Aylık büyüme:
0.13%
Yıllık tahmin:
1.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 201.68 USD
Maksimum:
6 564.65 USD (6.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.35% (6 564.65 USD)
Varlığa göre:
0.62% (616.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 859.85 USD
En kötü işlem: -1 753 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 320.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 461.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
ADVANCE AI MODELS:
Powered by VCast Al Engine & XPoint Entry System, both of our Als models adapts to the everchanging markets using Machine Learning and a Team of expert contently monitoring and optimizing the models.

ROBUST RISK MANAGEMENT:
At the core of our models is a carefully crafted trade sizing, management & monitoring system call Optic Range. Its
job is to define TP and SL
levels, Manage position size,
& In-trade management. With the goal of bosting profits while minimaxing overall
drawdown.

TRENDWAVE TECHNOLOGY:
Propertary trend following technology with the aim of following the markets with unparallel precision.

İnceleme yok
2025.09.24 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.26 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 09:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 06:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 05:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.17 16:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.17 16:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pixie Pro XL AI
Ayda 49 USD
-2%
0
0
USD
98K
USD
16
100%
69
49%
42%
0.90
-28.32
USD
6%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.