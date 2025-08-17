SinyallerBölümler
Chun Pan Hui

GozarTec PPS2

Chun Pan Hui
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
62 (65.26%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (34.74%)
En iyi işlem:
319.89 USD
En kötü işlem:
-91.05 USD
Brüt kâr:
650.01 USD (15 577 pips)
Brüt zarar:
-445.94 USD (13 242 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (48.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
319.89 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
95.64%
Maks. mevduat yükü:
13.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
48 (50.53%)
Satış işlemleri:
47 (49.47%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
2.15 USD
Ortalama kâr:
10.48 USD
Ortalama zarar:
-13.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-368.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-368.91 USD (10)
Aylık büyüme:
4.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
229.51 USD
Maksimum:
368.91 USD (11.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.75% (368.91 USD)
Varlığa göre:
29.82% (935.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 59
USDCHF 3
CADJPY 3
NZDCHF 2
NZDCAD 2
GBPUSD 2
USDJPY 2
EURUSD 2
EURGBP 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
CADCHF 2
EURAUD 2
NZDJPY 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
AUDNZD 1
AUDCHF 1
NZDUSD 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 178
USDCHF 6
CADJPY 3
NZDCHF 0
NZDCAD 2
GBPUSD 3
USDJPY 2
EURUSD -4
EURGBP 4
GBPCAD 2
EURCAD 2
CADCHF 4
EURAUD 1
NZDJPY 0
EURCHF 2
GBPCHF 2
AUDNZD -4
AUDCHF 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
GBPJPY -2
AUDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -317
USDCHF 450
CADJPY 450
NZDCHF -9
NZDCAD 300
GBPUSD 306
USDJPY 304
EURUSD -440
EURGBP 307
GBPCAD 302
EURCAD 309
CADCHF 298
EURAUD 146
NZDJPY -37
EURCHF 149
GBPCHF 150
AUDNZD -631
AUDCHF 148
NZDUSD 150
USDCAD 148
AUDUSD 153
GBPJPY -262
AUDJPY -39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +319.89 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +48.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -368.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.18 × 180
ICMarketsSC-Live19
0.21 × 108
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 231
Pepperstone-Edge12
0.50 × 2106
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1347
ICMarketsSC-Live24
0.78 × 378
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 9
Coinexx-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 62
ATCBrokers-Live 1
1.42 × 407
Osprey-Live
1.50 × 4
VantageInternational-Live 10
1.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.84 × 45
ICMarketsSC-Live15
1.90 × 20
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.40 × 10
GlobalPrime-Live
3.14 × 21
31 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.08 14:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 02:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 14:18
Share of trading days is too low
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 16:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 16:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 15:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.17 15:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.17 15:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.