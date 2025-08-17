- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
62 (65.26%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (34.74%)
En iyi işlem:
319.89 USD
En kötü işlem:
-91.05 USD
Brüt kâr:
650.01 USD (15 577 pips)
Brüt zarar:
-445.94 USD (13 242 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (48.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
319.89 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
95.64%
Maks. mevduat yükü:
13.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
48 (50.53%)
Satış işlemleri:
47 (49.47%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
2.15 USD
Ortalama kâr:
10.48 USD
Ortalama zarar:
-13.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-368.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-368.91 USD (10)
Aylık büyüme:
4.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
229.51 USD
Maksimum:
368.91 USD (11.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.75% (368.91 USD)
Varlığa göre:
29.82% (935.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|59
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|CADCHF
|2
|EURAUD
|2
|NZDJPY
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|178
|USDCHF
|6
|CADJPY
|3
|NZDCHF
|0
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-4
|EURGBP
|4
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|CADCHF
|4
|EURAUD
|1
|NZDJPY
|0
|EURCHF
|2
|GBPCHF
|2
|AUDNZD
|-4
|AUDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|-2
|AUDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-317
|USDCHF
|450
|CADJPY
|450
|NZDCHF
|-9
|NZDCAD
|300
|GBPUSD
|306
|USDJPY
|304
|EURUSD
|-440
|EURGBP
|307
|GBPCAD
|302
|EURCAD
|309
|CADCHF
|298
|EURAUD
|146
|NZDJPY
|-37
|EURCHF
|149
|GBPCHF
|150
|AUDNZD
|-631
|AUDCHF
|148
|NZDUSD
|150
|USDCAD
|148
|AUDUSD
|153
|GBPJPY
|-262
|AUDJPY
|-39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +319.89 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +48.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -368.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.18 × 180
|
ICMarketsSC-Live19
|0.21 × 108
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 231
|
Pepperstone-Edge12
|0.50 × 2106
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.61 × 1347
|
ICMarketsSC-Live24
|0.78 × 378
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 9
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 62
|
ATCBrokers-Live 1
|1.42 × 407
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|1.84 × 45
|
ICMarketsSC-Live15
|1.90 × 20
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|2.40 × 10
|
GlobalPrime-Live
|3.14 × 21
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
7%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
6
100%
95
65%
96%
1.45
2.15
USD
USD
30%
1:500