Ming Hon Wong

TM2 No8

Ming Hon Wong
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
493
Kârla kapanan işlemler:
339 (68.76%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (31.24%)
En iyi işlem:
137.70 USD
En kötü işlem:
-117.45 USD
Brüt kâr:
2 286.21 USD (55 821 pips)
Brüt zarar:
-2 394.18 USD (71 974 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (119.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
394.87 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
60.42%
Maks. mevduat yükü:
67.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
216 (43.81%)
Satış işlemleri:
277 (56.19%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.22 USD
Ortalama kâr:
6.74 USD
Ortalama zarar:
-15.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 343.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 343.57 USD (21)
Aylık büyüme:
-12.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
190.94 USD
Maksimum:
1 447.67 USD (44.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.45% (1 447.67 USD)
Varlığa göre:
26.83% (499.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 422
GBPUSD+ 10
EURUSD+ 10
EURJPY+ 8
NZDCAD+ 5
GBPCHF+ 4
GBPCAD+ 4
EURNZD+ 4
NZDCHF+ 4
EURGBP+ 4
NZDUSD+ 3
USDCAD+ 3
EURCHF+ 3
AUDCHF+ 2
AUDCAD+ 2
AUDJPY+ 1
GBPAUD+ 1
CHFJPY+ 1
GBPNZD+ 1
USDJPY+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -335
GBPUSD+ 83
EURUSD+ 196
EURJPY+ 71
NZDCAD+ 21
GBPCHF+ 9
GBPCAD+ -64
EURNZD+ 10
NZDCHF+ 5
EURGBP+ 16
NZDUSD+ -35
USDCAD+ -20
EURCHF+ -31
AUDCHF+ -35
AUDCAD+ -10
AUDJPY+ 2
GBPAUD+ 1
CHFJPY+ 2
GBPNZD+ 1
USDJPY+ 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -17K
GBPUSD+ 2.2K
EURUSD+ 406
EURJPY+ 699
NZDCAD+ 797
GBPCHF+ -591
GBPCAD+ -2.5K
EURNZD+ 911
NZDCHF+ 124
EURGBP+ 335
NZDUSD+ -594
USDCAD+ -672
EURCHF+ -500
AUDCHF+ -680
AUDCAD+ -332
AUDJPY+ 73
GBPAUD+ 104
CHFJPY+ 167
GBPNZD+ 105
USDJPY+ 275
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +137.70 USD
En kötü işlem: -117 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +119.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 343.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.24 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 02:46
Share of trading days is too low
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 01:46
Share of trading days is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 15:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 15:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 15:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.17 15:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.17 15:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TM2 No8
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
1.9K
USD
6
100%
493
68%
60%
0.95
-0.22
USD
44%
1:500
