- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
658
Kârla kapanan işlemler:
377 (57.29%)
Zararla kapanan işlemler:
281 (42.71%)
En iyi işlem:
56.02 EUR
En kötü işlem:
-86.29 EUR
Brüt kâr:
2 089.49 EUR (4 130 442 pips)
Brüt zarar:
-2 473.22 EUR (3 613 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (41.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
183.59 EUR (11)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
40.15%
Maks. mevduat yükü:
16.96%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
323 (49.09%)
Satış işlemleri:
335 (50.91%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.58 EUR
Ortalama kâr:
5.54 EUR
Ortalama zarar:
-8.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-153.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-156.47 EUR (6)
Aylık büyüme:
-14.63%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
460.06 EUR
Maksimum:
460.06 EUR (61.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.59% (460.06 EUR)
Varlığa göre:
15.50% (81.51 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|173
|XAUUSD-ECN
|167
|NAS100.
|51
|EURUSD-ECN
|26
|AUDCAD-ECN
|23
|GBPUSD-ECN
|23
|EURCAD-ECN
|20
|GBPAUD-ECN
|19
|CHFJPY-ECN
|15
|AUDCHF-ECN
|14
|AUDJPY-ECN
|14
|EURJPY-ECN
|12
|GBPCHF-ECN
|10
|EURGBP-ECN
|9
|AUDUSD-ECN
|9
|USDCHF-ECN
|8
|GBPJPY-ECN
|8
|CADCHF-ECN
|8
|EURAUD-ECN
|7
|NZDUSD-ECN
|7
|EURCHF-ECN
|6
|GBPNZD-ECN
|6
|USDCAD-ECN
|6
|GBPCAD-ECN
|6
|CADJPY-ECN
|5
|USDJPY-ECN
|3
|EURNZD-ECN
|2
|ETHUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-202
|XAUUSD-ECN
|382
|NAS100.
|-177
|EURUSD-ECN
|-204
|AUDCAD-ECN
|-5
|GBPUSD-ECN
|-70
|EURCAD-ECN
|-60
|GBPAUD-ECN
|87
|CHFJPY-ECN
|14
|AUDCHF-ECN
|37
|AUDJPY-ECN
|10
|EURJPY-ECN
|18
|GBPCHF-ECN
|36
|EURGBP-ECN
|-49
|AUDUSD-ECN
|3
|USDCHF-ECN
|-70
|GBPJPY-ECN
|-13
|CADCHF-ECN
|-36
|EURAUD-ECN
|9
|NZDUSD-ECN
|-24
|EURCHF-ECN
|-12
|GBPNZD-ECN
|-23
|USDCAD-ECN
|-18
|GBPCAD-ECN
|-27
|CADJPY-ECN
|-29
|USDJPY-ECN
|11
|EURNZD-ECN
|-23
|ETHUSD
|-3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|484K
|XAUUSD-ECN
|42K
|NAS100.
|-16K
|EURUSD-ECN
|-3.2K
|AUDCAD-ECN
|248
|GBPUSD-ECN
|-1
|EURCAD-ECN
|696
|GBPAUD-ECN
|3.6K
|CHFJPY-ECN
|1.4K
|AUDCHF-ECN
|2K
|AUDJPY-ECN
|2.9K
|EURJPY-ECN
|2.8K
|GBPCHF-ECN
|2K
|EURGBP-ECN
|-991
|AUDUSD-ECN
|169
|USDCHF-ECN
|-827
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|CADCHF-ECN
|-528
|EURAUD-ECN
|365
|NZDUSD-ECN
|-564
|EURCHF-ECN
|-189
|GBPNZD-ECN
|-680
|USDCAD-ECN
|-507
|GBPCAD-ECN
|-1.1K
|CADJPY-ECN
|-1.1K
|USDJPY-ECN
|1K
|EURNZD-ECN
|-1K
|ETHUSD
|-1.5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.02 EUR
En kötü işlem: -86 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +41.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -153.91 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Daily signals on the following:
- Forex
- Gold
- NAS100
- BTC
İnceleme yok
