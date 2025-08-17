SinyallerBölümler
Zeferino Eduardo Alho

ZFX Trading

Zeferino Eduardo Alho
0 inceleme
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -52%
VTMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
658
Kârla kapanan işlemler:
377 (57.29%)
Zararla kapanan işlemler:
281 (42.71%)
En iyi işlem:
56.02 EUR
En kötü işlem:
-86.29 EUR
Brüt kâr:
2 089.49 EUR (4 130 442 pips)
Brüt zarar:
-2 473.22 EUR (3 613 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (41.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
183.59 EUR (11)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
40.15%
Maks. mevduat yükü:
16.96%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
323 (49.09%)
Satış işlemleri:
335 (50.91%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.58 EUR
Ortalama kâr:
5.54 EUR
Ortalama zarar:
-8.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-153.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-156.47 EUR (6)
Aylık büyüme:
-14.63%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
460.06 EUR
Maksimum:
460.06 EUR (61.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.59% (460.06 EUR)
Varlığa göre:
15.50% (81.51 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 173
XAUUSD-ECN 167
NAS100. 51
EURUSD-ECN 26
AUDCAD-ECN 23
GBPUSD-ECN 23
EURCAD-ECN 20
GBPAUD-ECN 19
CHFJPY-ECN 15
AUDCHF-ECN 14
AUDJPY-ECN 14
EURJPY-ECN 12
GBPCHF-ECN 10
EURGBP-ECN 9
AUDUSD-ECN 9
USDCHF-ECN 8
GBPJPY-ECN 8
CADCHF-ECN 8
EURAUD-ECN 7
NZDUSD-ECN 7
EURCHF-ECN 6
GBPNZD-ECN 6
USDCAD-ECN 6
GBPCAD-ECN 6
CADJPY-ECN 5
USDJPY-ECN 3
EURNZD-ECN 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -202
XAUUSD-ECN 382
NAS100. -177
EURUSD-ECN -204
AUDCAD-ECN -5
GBPUSD-ECN -70
EURCAD-ECN -60
GBPAUD-ECN 87
CHFJPY-ECN 14
AUDCHF-ECN 37
AUDJPY-ECN 10
EURJPY-ECN 18
GBPCHF-ECN 36
EURGBP-ECN -49
AUDUSD-ECN 3
USDCHF-ECN -70
GBPJPY-ECN -13
CADCHF-ECN -36
EURAUD-ECN 9
NZDUSD-ECN -24
EURCHF-ECN -12
GBPNZD-ECN -23
USDCAD-ECN -18
GBPCAD-ECN -27
CADJPY-ECN -29
USDJPY-ECN 11
EURNZD-ECN -23
ETHUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 484K
XAUUSD-ECN 42K
NAS100. -16K
EURUSD-ECN -3.2K
AUDCAD-ECN 248
GBPUSD-ECN -1
EURCAD-ECN 696
GBPAUD-ECN 3.6K
CHFJPY-ECN 1.4K
AUDCHF-ECN 2K
AUDJPY-ECN 2.9K
EURJPY-ECN 2.8K
GBPCHF-ECN 2K
EURGBP-ECN -991
AUDUSD-ECN 169
USDCHF-ECN -827
GBPJPY-ECN 1.5K
CADCHF-ECN -528
EURAUD-ECN 365
NZDUSD-ECN -564
EURCHF-ECN -189
GBPNZD-ECN -680
USDCAD-ECN -507
GBPCAD-ECN -1.1K
CADJPY-ECN -1.1K
USDJPY-ECN 1K
EURNZD-ECN -1K
ETHUSD -1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.02 EUR
En kötü işlem: -86 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +41.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -153.91 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Daily signals on the following:

- Forex

- Gold

- NAS100

- BTC

İnceleme yok
2025.09.05 15:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 06:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
A large drawdown may occur on the account again
