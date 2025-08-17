- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
131 (38.52%)
Zararla kapanan işlemler:
209 (61.47%)
En iyi işlem:
254.67 USD
En kötü işlem:
-42.89 USD
Brüt kâr:
1 894.74 USD (1 871 264 pips)
Brüt zarar:
-1 486.54 USD (1 753 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
295.51 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
99.39%
Maks. mevduat yükü:
70.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
286 (84.12%)
Satış işlemleri:
54 (15.88%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
14.46 USD
Ortalama zarar:
-7.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-113.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.89 USD (15)
Aylık büyüme:
-0.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
182.02 USD
Maksimum:
624.33 USD (29.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.83% (622.35 USD)
Varlığa göre:
5.74% (215.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|94
|CME
|15
|IBM
|14
|USTEC_x100
|11
|VRTX
|10
|ADP
|10
|MDLZ
|9
|CHTR
|9
|META
|9
|MSFT
|8
|ISRG
|8
|MRK
|7
|V
|7
|GILD
|7
|UNH
|6
|AMD
|6
|EQIX
|6
|TMUS
|6
|INTU
|6
|LLY
|5
|AMT
|5
|ORCL
|5
|PG
|5
|NVDA
|5
|USDJPY
|5
|AUDUSD
|5
|ETHUSD
|4
|AMGN
|4
|XOM
|4
|AVGO
|4
|LMT
|4
|BABA
|4
|TSLA
|4
|ADBE
|4
|REGN
|3
|CSX
|3
|AUDCAD
|2
|EBAY
|2
|BIIB
|2
|AAPL
|2
|JNJ
|2
|NZDCAD
|1
|TMO
|1
|MS
|1
|GOOGL
|1
|BTCJPY
|1
|HD
|1
|MO
|1
|MCD
|1
|NKE
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-13
|CME
|-80
|IBM
|326
|USTEC_x100
|-34
|VRTX
|-39
|ADP
|-8
|MDLZ
|52
|CHTR
|3
|META
|33
|MSFT
|-53
|ISRG
|-114
|MRK
|-5
|V
|32
|GILD
|-17
|UNH
|433
|AMD
|-20
|EQIX
|-57
|TMUS
|-70
|INTU
|-121
|LLY
|6
|AMT
|22
|ORCL
|3
|PG
|-11
|NVDA
|-16
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|-10
|ETHUSD
|-12
|AMGN
|-1
|XOM
|-3
|AVGO
|109
|LMT
|37
|BABA
|4
|TSLA
|63
|ADBE
|-43
|REGN
|-23
|CSX
|64
|AUDCAD
|2
|EBAY
|0
|BIIB
|3
|AAPL
|-7
|JNJ
|-4
|NZDCAD
|-3
|TMO
|-4
|MS
|14
|GOOGL
|-4
|BTCJPY
|-13
|HD
|-2
|MO
|0
|MCD
|-5
|NKE
|-10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|150K
|CME
|-3.2K
|IBM
|15K
|USTEC_x100
|-3.4K
|VRTX
|-2.9K
|ADP
|-1.1K
|MDLZ
|479
|CHTR
|695
|META
|3.7K
|MSFT
|-2.3K
|ISRG
|-10K
|MRK
|-549
|V
|464
|GILD
|-350
|UNH
|9.4K
|AMD
|-2K
|EQIX
|-5.2K
|TMUS
|-4.8K
|INTU
|-6.9K
|LLY
|560
|AMT
|2.8K
|ORCL
|1K
|PG
|-966
|NVDA
|-1.5K
|USDJPY
|846
|AUDUSD
|-712
|ETHUSD
|-12K
|AMGN
|-79
|XOM
|-321
|AVGO
|6.9K
|LMT
|3.1K
|BABA
|452
|TSLA
|6.4K
|ADBE
|-2.8K
|REGN
|-2.7K
|CSX
|215
|AUDCAD
|320
|EBAY
|-100
|BIIB
|292
|AAPL
|-695
|JNJ
|-178
|NZDCAD
|-463
|TMO
|-431
|MS
|458
|GOOGL
|-443
|BTCJPY
|-18K
|HD
|-181
|MO
|7
|MCD
|-361
|NKE
|-970
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +254.67 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -113.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.57 × 14
|
Exness-MT5Real11
|1.20 × 25
|
HFMarketsGlobal-Live4
|7.50 × 6
|
DerivVU-Server
|7.67 × 18
|
DerivBVI-Server
|7.67 × 18
|
DerivSVG-Server
|11.62 × 65
|
DerivSVG-Server-02
|17.00 × 30
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
7
0%
340
38%
99%
1.27
1.20
USD
USD
16%
1:200