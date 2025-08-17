SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Miller
Charles Silva Prates

Miller

Charles Silva Prates
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
Exness-MT5Real11
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
131 (38.52%)
Zararla kapanan işlemler:
209 (61.47%)
En iyi işlem:
254.67 USD
En kötü işlem:
-42.89 USD
Brüt kâr:
1 894.74 USD (1 871 264 pips)
Brüt zarar:
-1 486.54 USD (1 753 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
295.51 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
99.39%
Maks. mevduat yükü:
70.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
286 (84.12%)
Satış işlemleri:
54 (15.88%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
14.46 USD
Ortalama zarar:
-7.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-113.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.89 USD (15)
Aylık büyüme:
-0.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
182.02 USD
Maksimum:
624.33 USD (29.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.83% (622.35 USD)
Varlığa göre:
5.74% (215.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 94
CME 15
IBM 14
USTEC_x100 11
VRTX 10
ADP 10
MDLZ 9
CHTR 9
META 9
MSFT 8
ISRG 8
MRK 7
V 7
GILD 7
UNH 6
AMD 6
EQIX 6
TMUS 6
INTU 6
LLY 5
AMT 5
ORCL 5
PG 5
NVDA 5
USDJPY 5
AUDUSD 5
ETHUSD 4
AMGN 4
XOM 4
AVGO 4
LMT 4
BABA 4
TSLA 4
ADBE 4
REGN 3
CSX 3
AUDCAD 2
EBAY 2
BIIB 2
AAPL 2
JNJ 2
NZDCAD 1
TMO 1
MS 1
GOOGL 1
BTCJPY 1
HD 1
MO 1
MCD 1
NKE 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -13
CME -80
IBM 326
USTEC_x100 -34
VRTX -39
ADP -8
MDLZ 52
CHTR 3
META 33
MSFT -53
ISRG -114
MRK -5
V 32
GILD -17
UNH 433
AMD -20
EQIX -57
TMUS -70
INTU -121
LLY 6
AMT 22
ORCL 3
PG -11
NVDA -16
USDJPY 6
AUDUSD -10
ETHUSD -12
AMGN -1
XOM -3
AVGO 109
LMT 37
BABA 4
TSLA 63
ADBE -43
REGN -23
CSX 64
AUDCAD 2
EBAY 0
BIIB 3
AAPL -7
JNJ -4
NZDCAD -3
TMO -4
MS 14
GOOGL -4
BTCJPY -13
HD -2
MO 0
MCD -5
NKE -10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 150K
CME -3.2K
IBM 15K
USTEC_x100 -3.4K
VRTX -2.9K
ADP -1.1K
MDLZ 479
CHTR 695
META 3.7K
MSFT -2.3K
ISRG -10K
MRK -549
V 464
GILD -350
UNH 9.4K
AMD -2K
EQIX -5.2K
TMUS -4.8K
INTU -6.9K
LLY 560
AMT 2.8K
ORCL 1K
PG -966
NVDA -1.5K
USDJPY 846
AUDUSD -712
ETHUSD -12K
AMGN -79
XOM -321
AVGO 6.9K
LMT 3.1K
BABA 452
TSLA 6.4K
ADBE -2.8K
REGN -2.7K
CSX 215
AUDCAD 320
EBAY -100
BIIB 292
AAPL -695
JNJ -178
NZDCAD -463
TMO -431
MS 458
GOOGL -443
BTCJPY -18K
HD -181
MO 7
MCD -361
NKE -970
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +254.67 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -113.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 14
Exness-MT5Real11
1.20 × 25
HFMarketsGlobal-Live4
7.50 × 6
DerivVU-Server
7.67 × 18
DerivBVI-Server
7.67 × 18
DerivSVG-Server
11.62 × 65
DerivSVG-Server-02
17.00 × 30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 14:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.17 14:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Miller
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
4.5K
USD
7
0%
340
38%
99%
1.27
1.20
USD
16%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.