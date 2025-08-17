SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Resilient FX
Wei-ta Kuan

Resilient FX

Wei-ta Kuan
0 inceleme
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
217 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (30.00%)
En iyi işlem:
1 554.75 AUD
En kötü işlem:
-2 879.19 AUD
Brüt kâr:
46 762.12 AUD (28 048 pips)
Brüt zarar:
-48 222.55 AUD (25 791 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 160.03 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
3 065.35 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
25.11%
Maks. mevduat yükü:
21.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
186 (60.00%)
Satış işlemleri:
124 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-4.71 AUD
Ortalama kâr:
215.49 AUD
Ortalama zarar:
-518.52 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 761.65 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 879.19 AUD (1)
Aylık büyüme:
8.99%
Yıllık tahmin:
109.12%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 292.36 AUD
Maksimum:
6 275.29 AUD (43.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.01% (6 271.96 AUD)
Varlığa göre:
13.29% (1 667.37 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 310
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 554.75 AUD
En kötü işlem: -2 879 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 160.03 AUD
Maksimum ardışık zarar: -2 761.65 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15523
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.03 × 100
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 387
53 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
