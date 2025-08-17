- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
217 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (30.00%)
En iyi işlem:
1 554.75 AUD
En kötü işlem:
-2 879.19 AUD
Brüt kâr:
46 762.12 AUD (28 048 pips)
Brüt zarar:
-48 222.55 AUD (25 791 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 160.03 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
3 065.35 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
25.11%
Maks. mevduat yükü:
21.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
186 (60.00%)
Satış işlemleri:
124 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-4.71 AUD
Ortalama kâr:
215.49 AUD
Ortalama zarar:
-518.52 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 761.65 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 879.19 AUD (1)
Aylık büyüme:
8.99%
Yıllık tahmin:
109.12%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 292.36 AUD
Maksimum:
6 275.29 AUD (43.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.01% (6 271.96 AUD)
Varlığa göre:
13.29% (1 667.37 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|310
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 554.75 AUD
En kötü işlem: -2 879 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 160.03 AUD
Maksimum ardışık zarar: -2 761.65 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15523
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.03 × 100
|
Exness-MT5Real3
|1.04 × 46
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 387
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 45 USD
-11%
0
0
USD
USD
13K
AUD
AUD
49
99%
310
70%
25%
0.96
-4.71
AUD
AUD
42%
1:100