Pitt Petruschke

Naga Infinity Trade

Pitt Petruschke
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 16%
NagaMarkets-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
230 (78.49%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (21.50%)
En iyi işlem:
24.63 USD
En kötü işlem:
-121.22 USD
Brüt kâr:
1 780.12 USD (81 179 pips)
Brüt zarar:
-1 775.36 USD (83 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (306.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
306.52 USD (35)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
37.94%
Maks. mevduat yükü:
70.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
184 (62.80%)
Satış işlemleri:
109 (37.20%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
7.74 USD
Ortalama zarar:
-28.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-81.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-154.38 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.85%
Yıllık tahmin:
-46.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
95.01 USD
Maksimum:
252.90 USD (49.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.46% (247.99 USD)
Varlığa göre:
6.48% (58.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 148
USDJPY 121
UKOUSD 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -113
USDJPY 139
UKOUSD -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.8K
USDJPY 5.3K
UKOUSD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.63 USD
En kötü işlem: -121 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +306.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NagaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
16.48 × 63
TradeMaxGlobal-Live
19.33 × 12
Exness-MT5Real5
22.57 × 14
ICMarketsEU-MT5-4
28.00 × 1
FusionMarkets-Live
28.00 × 1
İnceleme yok
2025.08.17 20:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.28% of days out of 235 days of the signal's entire lifetime.
