Moses Maina Kabui

Trading Guru

Moses Maina Kabui
0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -62%
ExnessKE-MT5Real9
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
58 (31.69%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (68.31%)
En iyi işlem:
40.28 USD
En kötü işlem:
-21.96 USD
Brüt kâr:
244.22 USD (61 622 pips)
Brüt zarar:
-365.80 USD (165 314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (75.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.50 USD (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
17.47%
Maks. mevduat yükü:
135.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
101 (55.19%)
Satış işlemleri:
82 (44.81%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-0.66 USD
Ortalama kâr:
4.21 USD
Ortalama zarar:
-2.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-94.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.44 USD (15)
Aylık büyüme:
-55.10%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.75 USD
Maksimum:
125.01 USD (473.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (112.18 USD)
Varlığa göre:
58.84% (10.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 90
GBPUSDm 50
XAUUSDm 31
USDJPYm 9
USDCADm 2
USDNOKm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm -7
GBPUSDm 0
XAUUSDm -95
USDJPYm -14
USDCADm 4
USDNOKm -9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm -479
GBPUSDm -284
XAUUSDm -93K
USDJPYm -1.2K
USDCADm 617
USDNOKm -9.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.28 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +75.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ExnessKE-MT5Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 19:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 18:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 19:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.16 21:28
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
