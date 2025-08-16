- Büyüme
İşlemler:
278
Kârla kapanan işlemler:
218 (78.41%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (21.58%)
En iyi işlem:
9.58 GBP
En kötü işlem:
-19.39 GBP
Brüt kâr:
343.30 GBP (51 056 pips)
Brüt zarar:
-352.58 GBP (57 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (14.26 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
22.95 GBP (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
35.16%
Maks. mevduat yükü:
101.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
88 (31.65%)
Satış işlemleri:
190 (68.35%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.03 GBP
Ortalama kâr:
1.57 GBP
Ortalama zarar:
-5.88 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-101.31 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-101.31 GBP (10)
Aylık büyüme:
-4.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.92 GBP
Maksimum:
101.31 GBP (9.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.71% (101.31 GBP)
Varlığa göre:
5.59% (55.95 GBP)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Points to read =>
- This signal running on my MT4 live with spread-bet account ;
- These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
- Executions from GMT/BST timezone machines ;
- UK brokers (IG) provide restricted leverage as per country legal framework (1:30). This is the reason for deposit load
- Spread bet accounts are different from CFD. To use this signal for CFD use multiplier or as it is to get higher profits with same deposit.
- Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £1000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
Note: For CFD account change lot multiplier accordingly. profit/loss will be different from spread-bet account.
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
To know more from author and other signals follow here
