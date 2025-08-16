SinyallerBölümler
Malleswara Rao Mandadapu

SpreadBet Gold

Malleswara Rao Mandadapu
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
IG-LIVE
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
278
Kârla kapanan işlemler:
218 (78.41%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (21.58%)
En iyi işlem:
9.58 GBP
En kötü işlem:
-19.39 GBP
Brüt kâr:
343.30 GBP (51 056 pips)
Brüt zarar:
-352.58 GBP (57 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (14.26 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
22.95 GBP (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
35.16%
Maks. mevduat yükü:
101.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
88 (31.65%)
Satış işlemleri:
190 (68.35%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.03 GBP
Ortalama kâr:
1.57 GBP
Ortalama zarar:
-5.88 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-101.31 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-101.31 GBP (10)
Aylık büyüme:
-4.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.92 GBP
Maksimum:
101.31 GBP (9.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.71% (101.31 GBP)
Varlığa göre:
5.59% (55.95 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD(�) 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD(�) -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD(�) -6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.58 GBP
En kötü işlem: -19 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +14.26 GBP
Maksimum ardışık zarar: -101.31 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Points to read =>
  • This signal running on my MT4 live with spread-bet account ;
  • These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
  • Executions from GMT/BST timezone machines ;
  • UK brokers (IG) provide restricted leverage as per country legal framework (1:30). This is the reason for deposit load
  • Spread bet accounts are different from CFD. To use this signal for CFD use multiplier or as it is to get higher profits with same deposit.
  • Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £1000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.

Note: For CFD account change lot multiplier accordingly. profit/loss will be different from spread-bet account.

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.

To know more from author and other signals follow here

İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 10:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 08:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
