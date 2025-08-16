Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 2 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 4 0.00 × 1 GAFXTrading-Server 0.00 × 4 Tickmill-Live 0.00 × 6 GTioMarketsPty-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 7.00 × 4 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya