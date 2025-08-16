- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
44 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
24.42 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
109.27 USD (236 627 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
44 (109.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
109.27 USD (44)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
42 (95.45%)
Satış işlemleri:
2 (4.55%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.48 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.40% (71.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|JP225-SEP25
|36
|ETHUSD
|6
|OILCash
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|JP225-SEP25
|40
|ETHUSD
|50
|OILCash
|20
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|JP225-SEP25
|47K
|ETHUSD
|190K
|OILCash
|313
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.42 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +109.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
⚙️ Technical Features:
-
Average holding time: approx. 15 days per trade
-
No martingale
-
Automated strategy with strict control over risk and position size
📊 Strategy Overview:
-
100% winning trades since inception
-
Monthly growth in the range of 5–10%
💼 Recommended Requirements:
-
Capital: from 50 USD
-
Leverage: 1:500
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
0%
44
100%
100%
n/a
2.48
USD
USD
6%
1:500