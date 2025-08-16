SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Moderate 2
Junxiang Wang

Moderate 2

Junxiang Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
44 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
24.42 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
109.27 USD (236 627 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
44 (109.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
109.27 USD (44)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
42 (95.45%)
Satış işlemleri:
2 (4.55%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.48 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.40% (71.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JP225-SEP25 36
ETHUSD 6
OILCash 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JP225-SEP25 40
ETHUSD 50
OILCash 20
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JP225-SEP25 47K
ETHUSD 190K
OILCash 313
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.42 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +109.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
GAFXTrading-Server
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 6
GTioMarketsPty-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
7.00 × 4
⚙️ Technical Features:

  • Average holding time: approx. 15 days per trade

  • No martingale

  • Automated strategy with strict control over risk and position size

📊 Strategy Overview:

  • 100% winning trades since inception

  • Monthly growth in the range of 5–10%

💼 Recommended Requirements:

  • Capital: from 50 USD

  • Leverage: 1:500


İnceleme yok
2025.09.08 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 16:21
Share of trading days is too low
2025.08.25 15:21
Share of trading days is too low
2025.08.22 16:50
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.63% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
Share of trading days is too low
2025.08.17 20:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 20:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.16 03:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 03:46
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.16 03:46
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.16 03:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
