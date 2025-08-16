SinyallerBölümler
Ronald Zambrana Saravia

Master Bolivia

Ronald Zambrana Saravia
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
PUPrime-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
734
Kârla kapanan işlemler:
584 (79.56%)
Zararla kapanan işlemler:
150 (20.44%)
En iyi işlem:
223.78 USD
En kötü işlem:
-512.22 USD
Brüt kâr:
10 464.05 USD (16 736 404 pips)
Brüt zarar:
-6 389.93 USD (10 096 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (278.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
561.35 USD (22)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
98.15%
Maks. mevduat yükü:
1.20%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
731 (99.59%)
Satış işlemleri:
3 (0.41%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
5.55 USD
Ortalama kâr:
17.92 USD
Ortalama zarar:
-42.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 531.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 531.24 USD (7)
Aylık büyüme:
12.20%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
266.22 USD
Maksimum:
2 531.24 USD (20.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.43% (2 531.24 USD)
Varlığa göre:
12.79% (2 822.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 460
XAUUSD.s 274
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 2.4K
XAUUSD.s 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 6.6M
XAUUSD.s 65K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +223.78 USD
En kötü işlem: -512 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +278.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 531.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Portafolio híbrido que combina dos robots especializados (BTC y Oro, solo compras) con la supervisión de un gestor. Los algoritmos operan el 90% del tiempo, buscando un crecimiento estable con riesgo controlado.


İnceleme yok
2025.09.16 06:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 22:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 02:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.16 02:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.