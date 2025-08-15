- Büyüme
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
36 (76.59%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (23.40%)
En iyi işlem:
136.35 USD
En kötü işlem:
-12.80 USD
Brüt kâr:
498.66 USD (60 481 pips)
Brüt zarar:
-31.53 USD (9 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (218.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
218.48 USD (12)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
95.14%
Maks. mevduat yükü:
3.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
30.77
Alış işlemleri:
42 (89.36%)
Satış işlemleri:
5 (10.64%)
Kâr faktörü:
15.82
Beklenen getiri:
9.94 USD
Ortalama kâr:
13.85 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.08 USD (3)
Aylık büyüme:
27.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.06 USD
Maksimum:
15.18 USD (1.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.63% (13.40 USD)
Varlığa göre:
26.23% (450.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500-SEP25
|38
|US500-DEC25
|8
|SWI20-DEC25
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500-SEP25
|480
|US500-DEC25
|-11
|SWI20-DEC25
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500-SEP25
|52K
|US500-DEC25
|892
|SWI20-DEC25
|-1.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Hedge-01
