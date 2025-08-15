SinyallerBölümler
Philipp Standke

MultiSymbol

Philipp Standke
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
557
Kârla kapanan işlemler:
399 (71.63%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (28.37%)
En iyi işlem:
2 186.16 USD
En kötü işlem:
-2 676.07 USD
Brüt kâr:
30 585.10 USD (100 723 pips)
Brüt zarar:
-30 617.09 USD (115 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (1 174.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 862.03 USD (6)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
90.02%
Maks. mevduat yükü:
96.96%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.00
Alış işlemleri:
368 (66.07%)
Satış işlemleri:
189 (33.93%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
76.65 USD
Ortalama zarar:
-193.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-8 255.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 255.66 USD (11)
Aylık büyüme:
-2.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 198.28 USD
Maksimum:
8 255.66 USD (7.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.93% (8 255.66 USD)
Varlığa göre:
19.50% (19 501.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 202
XAUUSD 200
GBPUSD 59
AUDCAD 29
USDCHF 25
AUDUSD 18
GBPCHF 5
USDJPY 5
EURJPY 4
USDCAD 4
CHFJPY 3
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 6.2K
XAUUSD -4.2K
GBPUSD -3.2K
AUDCAD -58
USDCHF -177
AUDUSD 51
GBPCHF -466
USDJPY 565
EURJPY 350
USDCAD 216
CHFJPY 664
EURGBP 56
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.4K
XAUUSD -21K
GBPUSD -1.3K
AUDCAD -20
USDCHF -2K
AUDUSD 1.1K
GBPCHF -1.3K
USDJPY 1.4K
EURJPY 995
USDCAD 523
CHFJPY 2.2K
EURGBP 391
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 186.16 USD
En kötü işlem: -2 676 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 174.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 255.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.09.26 21:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 09:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 00:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 02:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 00:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 06:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 02:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
