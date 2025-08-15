- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
130 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (13.33%)
En iyi işlem:
48.65 USD
En kötü işlem:
-31.96 USD
Brüt kâr:
247.96 USD (4 961 pips)
Brüt zarar:
-161.24 USD (3 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (35.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.31 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
29.23%
Maks. mevduat yükü:
7.95%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
76 (50.67%)
Satış işlemleri:
74 (49.33%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
1.91 USD
Ortalama zarar:
-8.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-37.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.69 USD (2)
Aylık büyüme:
5.15%
Yıllık tahmin:
62.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.86 USD
Maksimum:
50.69 USD (4.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.96% (50.69 USD)
Varlığa göre:
20.83% (212.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|82
|USDJPY
|36
|GBPUSD
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|52
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|195
|GBPUSD
|473
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.65 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 113
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.26 × 379
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 6
|
ThreeTrader-Live
|0.40 × 158
|
RoboForex-ECN
|0.42 × 611
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 19
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live23
|0.73 × 11
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Exness-Real9
|0.75 × 20
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
AxioryAsia-02Live
|0.83 × 18
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
100%
150
86%
29%
1.53
0.58
USD
USD
21%
1:500