Pitt Petruschke

Major Trio FX Strategy

Pitt Petruschke
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
130 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (13.33%)
En iyi işlem:
48.65 USD
En kötü işlem:
-31.96 USD
Brüt kâr:
247.96 USD (4 961 pips)
Brüt zarar:
-161.24 USD (3 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (35.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.31 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
29.23%
Maks. mevduat yükü:
7.95%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
76 (50.67%)
Satış işlemleri:
74 (49.33%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
1.91 USD
Ortalama zarar:
-8.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-37.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.69 USD (2)
Aylık büyüme:
5.15%
Yıllık tahmin:
62.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.86 USD
Maksimum:
50.69 USD (4.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.96% (50.69 USD)
Varlığa göre:
20.83% (212.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 82
USDJPY 36
GBPUSD 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 52
USDJPY 11
GBPUSD 24
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.1K
USDJPY 195
GBPUSD 473
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.65 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 113
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.26 × 379
Tickmill-Live10
0.33 × 6
ThreeTrader-Live
0.40 × 158
RoboForex-ECN
0.42 × 611
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 19
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live23
0.73 × 11
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Exness-Real9
0.75 × 20
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
AxioryAsia-02Live
0.83 × 18
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
50 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.25 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 12:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.18 07:42
Share of trading days is too low
2025.08.18 07:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 07:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.18 07:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 06:42
Share of trading days is too low
2025.08.18 06:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 06:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.18 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.15 09:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.15 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
