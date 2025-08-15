SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goldie
Rudy Halim

Goldie

Rudy Halim
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -78%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
70 (33.98%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (66.02%)
En iyi işlem:
504.18 USD
En kötü işlem:
-201.12 USD
Brüt kâr:
2 222.55 USD (95 764 pips)
Brüt zarar:
-2 570.17 USD (84 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (111.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
604.12 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
60.67%
Maks. mevduat yükü:
11.74%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
135 (65.53%)
Satış işlemleri:
71 (34.47%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.69 USD
Ortalama kâr:
31.75 USD
Ortalama zarar:
-18.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-426.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-426.50 USD (10)
Aylık büyüme:
-83.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
400.47 USD
Maksimum:
1 201.44 USD (66.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.94% (1 201.49 USD)
Varlığa göre:
52.39% (334.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 196
USDCADu 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu -150
USDCADu -198
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu 13K
USDCADu -2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +504.18 USD
En kötü işlem: -201 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +111.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -426.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.06 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 13:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 11:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 04:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 11:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 08:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 07:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Goldie
Ayda 30 USD
-78%
0
0
USD
117
USD
8
0%
206
33%
61%
0.86
-1.69
USD
95%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.