- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
63 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (19.23%)
En iyi işlem:
5.31 USD
En kötü işlem:
-9.47 USD
Brüt kâr:
113.97 USD (11 117 pips)
Brüt zarar:
-54.53 USD (2 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (51.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.54 USD (33)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.57%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.97
Alış işlemleri:
41 (52.56%)
Satış işlemleri:
37 (47.44%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
1.81 USD
Ortalama zarar:
-3.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-16.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.98 USD (6)
Aylık büyüme:
3.64%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.25 USD
Maksimum:
30.18 USD (5.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.63% (30.18 USD)
Varlığa göre:
28.73% (144.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|52
|NZDCADxx
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADxx
|55
|NZDCADxx
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADxx
|6.8K
|NZDCADxx
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.31 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +51.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Copy my trades for free: https://t.me/copyrangelfx
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
504
USD
USD
7
94%
78
80%
100%
2.09
0.76
USD
USD
29%
1:500