Huai Xu

Delta EURJPY

Huai Xu
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 61%
Exness-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
212 (68.60%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (31.39%)
En iyi işlem:
44.77 USD
En kötü işlem:
-39.85 USD
Brüt kâr:
1 159.00 USD (55 913 pips)
Brüt zarar:
-604.36 USD (25 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (17.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.58 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
97.82%
Maks. mevduat yükü:
14.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
6.49
Alış işlemleri:
171 (55.34%)
Satış işlemleri:
138 (44.66%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
5.47 USD
Ortalama zarar:
-6.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-35.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.85 USD (1)
Aylık büyüme:
35.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.56 USD
Maksimum:
85.47 USD (7.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.62% (85.47 USD)
Varlığa göre:
11.14% (125.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 114
EURJPY 101
USDJPY 94
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -97
EURJPY 330
USDJPY 321
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2.8K
EURJPY 16K
USDJPY 17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.77 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 10
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.07 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real14
0.41 × 56
Exness-Real9
0.45 × 240
Exness-Real17
0.46 × 257
Exness-Real25
0.49 × 93
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.59 × 44
LiteFinanceVC-Live-03
0.59 × 37
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.61 × 59
LiteForex-ECN.com
0.64 × 11
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
140 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.19 02:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 15:15
Share of trading days is too low
2025.08.15 15:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 14:15
Share of trading days is too low
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 14:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 18:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 18:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 18:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.14 18:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 18:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
