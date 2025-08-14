- Büyüme
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
212 (68.60%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (31.39%)
En iyi işlem:
44.77 USD
En kötü işlem:
-39.85 USD
Brüt kâr:
1 159.00 USD (55 913 pips)
Brüt zarar:
-604.36 USD (25 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (17.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.58 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
97.82%
Maks. mevduat yükü:
14.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
6.49
Alış işlemleri:
171 (55.34%)
Satış işlemleri:
138 (44.66%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
5.47 USD
Ortalama zarar:
-6.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-35.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.85 USD (1)
Aylık büyüme:
35.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.56 USD
Maksimum:
85.47 USD (7.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.62% (85.47 USD)
Varlığa göre:
11.14% (125.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|114
|EURJPY
|101
|USDJPY
|94
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-97
|EURJPY
|330
|USDJPY
|321
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2.8K
|EURJPY
|16K
|USDJPY
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.77 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 10
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Exness-Real14
|0.41 × 56
|
Exness-Real9
|0.45 × 240
|
Exness-Real17
|0.46 × 257
|
Exness-Real25
|0.49 × 93
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|0.59 × 44
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.59 × 37
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.61 × 59
|
LiteForex-ECN.com
|0.64 × 11
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
61%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
7
100%
309
68%
98%
1.91
1.79
USD
USD
11%
1:500