Dmytro Podkin

GBP JPY traiding

Dmytro Podkin
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
Alpari-Standard2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
54 (98.18%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.82%)
En iyi işlem:
75.55 USD
En kötü işlem:
-0.01 USD
Brüt kâr:
837.84 USD (39 885 pips)
Brüt zarar:
-0.01 USD (1 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (811.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
811.88 USD (47)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
99.44%
Maks. mevduat yükü:
11.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
83783.00
Alış işlemleri:
55 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
83784.00
Beklenen getiri:
15.23 USD
Ortalama kâr:
15.52 USD
Ortalama zarar:
-0.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.01 USD (1)
Aylık büyüme:
46.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.01 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.01 USD)
Varlığa göre:
18.26% (331.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 838
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.55 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +811.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.01 USD

Trading GBP/JPY

Recommended initial deposit is 2000 USD and 20 USD for cent accounts.

Leverage: 500


Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.


İnceleme yok
2025.09.16 13:14
Share of trading days is too low
2025.09.12 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 23:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 06:27
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 10% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 12:57
Share of trading days is too low
2025.08.18 12:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 17:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 17:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 17:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.14 17:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 17:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.